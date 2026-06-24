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DRAMA

KORNATI Ovdje su tri žene pale u more. Jedna bila zaglavljena ispod broda koji se okrenuo!

Piše Tea Kvantaran Soldatić, Veronika Miloševski,
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KORNATI Ovdje su tri žene pale u more. Jedna bila zaglavljena ispod broda koji se okrenuo!
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Foto: Čitatelj 24sata

U ACI marini Žut na Kornatima u nedjelju je, kako saznajemo, došlo do urušavanja dijela gata, uslijed čega su tri žene završile u moru. Dvije su odmah isplivale, jedna je ostala ispod broda

U ACI marini Žut na Kornatima u nedjelju je, kako saznajemo, došlo do urušavanja dijela gata, uslijed čega su tri osobe završile u moru. Prema dostupnim informacijama, uz gat je bilo privezano plovilo na kojem su se nalazile tri ženske osobe. Nakon urušavanja dijela gata brod se okrenuo, a osobe su, kako saznajemo, pale u more.

- Provodile su vrijeme u popodnevnom odmoru i kartanju. Najednom je puknuo ponton i povukao brod. Jedna gospođa se spasila dok je druga zapela ispod broda. Krenula je i akcija spašavanja. Sve je sretno završeno - ispričao nam je naš čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Ženu koja je ostala ispod broda u zračnom džepu izvukli su ljudi koji su bili u blizini. Na mjesto događaja izašli su Uprava i predstavnici ACI-ja te nadležnih službi, a predsjednica Uprave nazočila je i sastanku u Lučkoj kapetaniji na kojem su razmotrene sve okolnosti događaja i daljnji koraci. Iz ACI-ja navode kako je sigurnost nautičara, zaposlenika i svih korisnika marina njihov prioritet te da je odmah nakon događaja donesena odluka o premještanju plovila na alternativna mjesta priveza do završetka procjene stanja.

Foto: Čitatelj 24sata

- Točan uzrok urušavanja dijela gata još nije utvrđen te su u tijeku potrebni izvidi i stručne procjene, ponajprije ovlaštenih statičara, ali i drugih nadležnih službi- priopćili su iz ACI-ja. Prema informacijama kojima trenutačno raspolažu, ozlijeđenih osoba nema.

Foto: Čitatelj 24sata

ACI ističe kako kontinuirano ulaže u održavanje i obnovu svojih marina te da su tijekom 2023. i 2024. na predmetnom gatu rekonstruirane dvije pontonske sekcije. Također navode da pojedinačne situacije u 22 marine jer je riječ o različitim lokacijama i tehničkim okolnostima. U ACI marini Milna za sanaciju gata ishođena je građevinska dozvola te su u tijeku aktivnosti vezane uz njegovu obnovu, dok su u ACI marini Palmižana pojedini gatovi preventivno zatvoreni te se također poduzimaju radnje vezano za rekonstrukciju istih. Više informacija o uzrocima urušavanja gata očekuje se nakon dovršetka stručnih procjena i izvida nadležnih službi.

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