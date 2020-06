Korona ih je spasila: Bilo koja beba je 22. ožujka mogla ležati u ovom plavom krevetiću...

<p>Ma kako to zvučalo, spasila nas je korona. U redovitim okolnostima u ovom bi krevetiću sigurno bila beba, i strah me uopće pomisliti kakve bi bile posljedice, kaže nam predstojnik Klinike za ortopediju KBC-a Zagreb, prof.dr. <strong>Domagoj Delimar</strong>, komentirajući zastrašujuću fotografiju plavog dječjeg krevetića punog žbuke i cigle, snimljenu nakon zagrebačkog potresa 22. ožujka ove godine.</p><p>Ortopedija na Šalati posve je uništena, i prof.dr. Delimar kaže da su jednako izgledale slike i s odjela za odrasle, kat iznad dječjeg.</p><p>Kreveti zatrpani razorenim zidovima, strašna slika klinike na kojoj su se odrađivale brojne operacije, pregledi i vrhunski zahvati, jedini takvi u državi.</p><p>A kada kaže da ih je korona spasila, prof.dr. Delimar zapravo govori o činjenici da su odjeli kontinuirano puni kada je situacija uobičajena, što znači da u svakom trenutku na njima leže 93 pacijenta, odrasli i djeca.</p><p>Epidemija je obustavila hladni pogon, pa je u trenutku potresa na Ortopediji bilo hospitalizirano dvanaest pacijenata. Da je brojka bila kao inače, kaže predstojnik, zasigurno bi se brojali ozlijeđeni, možda i gore od toga.</p><p>Nikada nećemo saznati koju je bebu sudbina spasila da ne leži 22. ožujka u ovom plavom krevetiću, no gotovo sa sigurnošću možemo tvrditi da joj je epidemija korone spasila život.</p><p>Jer na Kliniku za ortopediju KBC-a Zagreb dolaze bebe i djeca iz cijele države, zbog svih mogućih problema koji imaju veze sa sustavom za kretanje. Pa se tako obavljaju operacije kukova, stopala, ruku, nogu, kralježnice...</p><p>Nakon potresa Klinika za ortopediju preseljena je na KBC Rebro, no sada, zbog svih okolnosti, rade znatno smanjenim kapacitetom, nesuporedivo manjim nego prije.</p>