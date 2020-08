'Korona mjere' neće potrajati: Turizam gubi, građevina će rasti

Ministar Marić najavljuje ukidanje mjera pomoći, ali i smanjenje dohotka, odnosno povećanja plaća. Prema mišljenu ekonomista Damira Novotnyja, jesen neće biti tako “crna” kako ljudi strahuju

<p>Sad je pred nama što se tiče gospodarskog i financijskog dijela nekoliko važnih koraka - priprema proračuna za iduću godinu i nešto poreznih izmjena.</p><p>Najavio je to ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> dan prije sutrašnje sjednice Vlade. Ujedno je istaknuo kako podaci o fiskaliziranim računima u srpnju i dosadašnjem dijelu kolovoza pokazuju "nešto malo bolju sliku nego što su je originalno očekivali". No s jeseni mogu se očekivati i promjene po pitanju državne pomoći zbog korona kriza unatoč milijardama koje očekuje od EU.</p><p>- Određene mjere, takozvane posebne okolnosti, imaju svoj vijek trajanja. Moramo osigurati funkcioniranje države, sustava i likvidnosti. Poduzeli smo mjere, država je isplaćivala potpore, odgađala poreze i davanja, ali sve ima vijek trajanja. Produljili smo rokove što se tiče nepovredbe ovrha. Pratimo situaciju, pred nama je nekoliko važnih koraka - priprema proračuna za iduću godinu, nešto poreznih izmjena... - najavljuje općenito Marić.</p><p>Turistička sezona nije u potpunosti podbacila, no država je u prvih pola godine uprihodovala 60,4 milijardi kuna u odnosu na 65 milijardi kuna, koliko je bilo u istom razdoblju lani. U prvih šest mjeseci ove godine država je na subvencije potrošila 9,37 milijardi kuna, što je više nego u cijeloj prošloj godini, kad je za državne potpore, prema podacima Ministarstva financija, utrošeno manje od 7,2 milijarde kuna.</p><p>Kad se sve zbroji i oduzme u odnosu na prvoh šest mjeseci lani, država je u "minusu" više od 16,7 milijardi kuna.</p><p>No prema mišljenu ekonomista <strong>Damira Novotnyja</strong>, jesen neće biti tako "crna" kako ljudi strahuju niti će se ponoviti broj nezaposlenih koji smo gledali u gospodarskoj krizi 2008. na 2009. godinu.</p><p>- Ekonomija se usporava i nakon turističke sezone doći će do porasta broja nezaposlenih, osobito u sektorima vezanim za turizam. Hoteli su se prilagodili, a sustav se održava zahvaljujući Vladinim mjerama. No mjere neće vječno trajati, a kako je sljedeća sezona neizvjesna, mnogi stalno zaposleni u turizmu će nakon ljeta dobiti otkaze - smatra Novotny.</p><p>No dok se turizam bori s posljedicama izazvanim širenjem virusa, druge gospodarske grane napreduju.</p><p>- Puno je bolja situacija u poljoprivredi. Prehrambeni sektor se dobro drži i bilježi dobre rezultate koji će akumulirati dio problema nastalih u turizmu. Ujedno će se na jesen nastaviti investicije vezane za Europske fondove, koje su ugovorene prije nekoliko godina, tako da će i građevina imati porast potrebe radne snage. Sve skupa će biti u nekom balansu i zato nam se neće ponoviti brojke od 200.000 novonezaposlenih - kaže nam Novotny. No Hrvatska, kaže, ima drugi problem.</p><p>- Imamo strukturni problem jer teško je očekivati da će se turistički radnici prekvalificirati i prihvatiti građevinske poslove ili raditi u poljoprivredi - dodaje Novotny. Posljedice potresa u Zagrebu tek čekaju na ozbiljnu sanaciju, a to će otvoriti dodatnu potrebu za građevinskim radnicima.</p><p>- Moguće je da će nam se vraćati ljudi koji su otišli u inozemstvo tražeći bolji život, Mnogi od njih su prihvaćali poslove koji su daleko ispod njihove kvalifikacije, a upravo će se vani prvo takvih rješavati. Oni će pak završavati onda na našoj burzi rada - smatra Novotny. A Hrvatskoj je u samo tri mjeseca korona krize bez posla ostalo oko 50.000 ljudi, a danas ih je na burzi 151.757.</p>