Korona svatovi uplašili Vladu

Ivana Franić, državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja i znanosti ima korona virus, a bila je i uzvanica na svadbi kćeri generala Fuzula, koju se smatra novim zadarskim žarištem

<p>Korona se zavukla u Ministarstvo znanosti i obrazovanja te poslala dužnosnike, uključujući i ministricu <strong>Blaženku Divjak</strong>, u samoizolaciju. Ministrica je dobila uputu o hitnom testiranju na virus, kao i njezini kolege iz resora nakon što se otkrilo da je HDZ-ova državna tajnica <strong>Ivana Franić</strong> iz istog ministarstva pozitivna na COVID-19.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Ona je, kako neslužbeno doznajemo, prije desetak dana bila na svadbi kćeri generala Mladena Fuzula, zapovjednika Zapovjedništva za potporu. Tu svadbu, na kojoj je bilo prisutno tristotinjak ljudi, između ostalih i 11 zaposlenika MORH-a, smatra se novim žarištem u Zadarskoj županiji, a Franić je na posao u Ministarstvu obrazovanja dolazila, kako doznajemo, sve do petka, 10. srpnja.Suprug državne tajnice Ivane Franić je pukovnik Domagoj Franić, inače šef kabineta generala Fuzula u MORH-u. Nije nam htio komentirati je li i on prisustvovao vjenčanju generalove kćeri.</p><p>- Supruga je bolesna, ja nisam zaražen i ne trebam o tome komentirati i stvarati daljnji nemir. Ako je ona bolesnik, nije korektno da se širi priča o tome, treba to malo zaustaviti jer se svakome može dogoditi. Na godišnjem sam odmoru, kod kuće sam i ništa ne širimo. Ona je u statusu bolesnika i molim vas da poštujete to - rekao nam je suprug Ivane Franić.</p><p>Iz MORH-a su nam rekli da su sva jedanaestorica zaposlenika koji su prisustvovali svadbi sad na godišnjem odmoru.</p><p>- Nijedan od jedanaestorice zaposlenika MORH-a, koji su bili uzvanici na svadbi kćeri generala Fuzula, nije bio na radnome mjestu. Nijedne sekunde. Od njih 11, dvojicu je zadarski županijski zavod poslao na testiranje i bili su negativni. Sva jedanaestorica su na godišnjem odmoru i nijednog dana nakon toga nisu bili na poslu. A zašto je županijski zavod proglasio mjeru distanciranja, a ne samoizolacije, to je u njihovoj nadležnosti - rekao nam je glasnogovornik MORH-a Dražen Jonjić i dodao da u MORH-u provode sve mjere propisane od Nacionalnog stožera, uključujući i nošenje maski, a sastanke organiziraju samo u najnužnijim situacijama sa smanjenim brojem ljudi.</p><h2>Nitko iz Vlade ne mora u samoizolaciju</h2><p>U ponedjeljak nakon svadbe Ivana Franić sudjelovala je na dužnosničkom kolegiju u ministarstvu. Zbog toga su, sad kad je njoj potvrđena korona, svi za koje je sigurno da su bili s njom u kontaktu poslani na testiranje. Na samom sastanku bilo je oko deset ljudi, ali vjerojatno je da je Franić bila u kontaktu s više njih. Osim toga, ministrica Divjak je u petak sudjelovala na svečanosti dodjele ugovora znanstvenicima za istraživanje korona virusa. Na dodjeli je bio i premijer Andrej Plenković, a nitko od pedesetak okupljenih, osim novinara i snimatelja, nije nosio zaštitnu masku. Također, Divjak je bila i na sjednici Vlade koja je trajala sat vremena. Treba li onda i premijer u samoizolaciju? Krunoslav Capak smatra da ni Plenković ni ostatak Vlade ne moraju jer su tijekom sjednice - nosili maske. Divjak je na svojoj Facebook stranici objavila kako su svi koji su se u utorak testirali, uključujući i nju, negativni na Covid-19.</p><p>Ipak, zanimalo nas je koliko dugo nakon svadbe je Ivana Franić nastavila dolaziti na posao.</p><p>- Izvršena su testiranja prvih kontakata državne tajnice Ivane Franić u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a mjere samoizolacije pojedincima će biti dodijeljene temeljem preporuka epidemiologa. Ministrica Blaženka Divjak o sudjelovanju državne tajnice Ivane Franić na spomenutom okupljanju bila je izviještena od treće strane krajem radnog dana u petak 10. srpnja, te je odmah po tom saznanju zatražila od državne tajnice Franić da više ne dolazi na posao i da se testira na koronavirus. Po zaprimanju nalaza kojim je ustanovljeno da je državna tajnica Franić pozitivna na koronavirus ustupila je epidemiolozima popis osoba s kojima je bila u izravnom kontaktu. Dezinfekcija prostora Ministarstva znanosti i obrazovanja obavit će se 14., 18. i 27. srpnja - odgovorili su nam iz Ministarstva.</p>