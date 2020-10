Korona u ilegalnom domu za starije, pozitivno 17 štićenika

Načelnik Županijskoga stožera civilne zaštite Ratimir Ljubić izvijestio je u nedjelju na konferenciji za novinare da su, među novooboljelima, i vlasnik ilegalnog objekta za starije te dvoje ljudi koji su brinuli o njima

<p>U posljednja 24 sata na području Koprivničko-križevačke županije od koronavirusa je oboljelo 23 ljudi, među kojima je 17 štićenika ilegalnog objekta za starije Keris iz Legrada, a štićenici će tijekom dana sanitetom biti prevezeni u koprivničku Opću bolnicu.</p><p>Načelnik Županijskoga stožera civilne zaštite <strong>Ratimir Ljubić</strong> izvijestio je u nedjelju na konferenciji za novinare da su, među novooboljelima, i vlasnik ilegalnog objekta za starije te dvoje ljudi koji su brinuli o njima.</p><p>Ljubić je najavio da će tijekom dana štićenici toga ilegalnog objekta za starije sanitetom biti prevezeni u koprivničku Opću bolnicu.</p><h2>Jedna učenica oboljela - cijeli razred u samoizolaciji</h2><p>- Od koronavirusa oboljela je i jedna učenica prvog razreda križevačke Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog, a cijeli razred je stavljen u samoizolaciju. Dvije novooboljele osobe su iz opće populacije. Donijeli smo i odluku da svi učenici od petog razreda na dalje za vrijeme nastave ponovno obvezno nose maske - istaknuo je načelnik Ljubić.</p><p>Koprivnička Opća bolnica spremna je za prihvat štićenika legradskog ilegalnog Doma, rekao je ravnatelj bolnice <strong>Mato Devčić</strong>. </p><p>- Ponovno smo u potpunosti otvorili covid odjel i možemo zbrinuti oko 60 ljudi. Bolnički sustav naše županije je spreman i dobro smo opremljeni. Gledamo unaprijed pa ćemo uskoro zaposliti još devet medicinskih sestara i dvije primalje - istaknuo je Devčić. </p><h2>Znali smo za dom, ali nismo znali da nema dozvolu</h2><p>Načelnik općine Legrad <strong>Ivan Sabolić </strong>rekao je da Stožer civilne zaštite općine Legrad te vatrogasci paze na to da nema ulazaka i izlazaka iz doma Keris. Napomenuo je kako ih zove rodbina štićenika i pita kako su njihovi najmiliji, ali dodao je da oni to ne znaju.</p><p>- Znali smo da taj dom u Legradu postoji, no nitko nas nije obavijestio da je vlasniku dozvola za rad ukinuta 2015. - istaknuo je načelnik općine Legrad Ivan Sabolić.</p><p>Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije dr. <strong>Draženka Vadla</strong> objasnila je kako se "klupko oko ovog ilegalnog objekta za smještaj starijih počelo odmotavati nakon što se jedna od njegovateljica javila svojoj liječnici sa sumnjom na koronavirus, nakon čega je upućena na testiranje. Sljedećega dana nalaz je pokazao da je pozitivna".</p>