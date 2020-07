Korona u MVEP-u: Četvero ih je oboljelo, 38 je u samoizolaciji

<p>Saborski zastupnik <strong>Domagoj Hajduković</strong> (SDP) ustvrdio je u srijedu kako je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova novo žarište zaraze koronavirusom i kako je zaraženo ukupno šest osoba.</p><p>- Po mojim informacijama, imamo novo žarište zaraze, a to je upravo Ministarstvo. Prvi slučaj zabilježen je krajem prošlog tjedna u tajništvu Ministarstva, danas ima novopotvrđenih zaraženih, sveukupno šest - rekao je zastupnik u saborskoj raspravi na slobodnu temu.</p><p>Kazao je kako je za dosta ljudi određena mjera samoizolacije, pa upitao ministra <strong>Gordana Grlića Radmana</strong>, koji je u to vrijeme bio u Sabornici, je li bio u kontaktu s njima i je li se testirao.</p><p>Kao mogući izvor zaraze, Hajduković spominje da je "puno ljudi iz Ministarstva bilo na ispomoći u izborima u Bosni i Hercegovini".</p><p>Je li zaraza došla otuda, je li bilo sigurnosnih propusta, jesu li ti ljudi testirani i zadržani u samoizolaciji kad su se vratili?, pitao je.</p><h2>Hajduković ministru Grlić Radmanu: Jeste li se testirali na koronavirus?</h2><p>SDP-ov zastupnik ministru je postavio i nekoliko „retoričkih pitanja“: odakle je danas došao u Sabor, je li zadnjih dana bio na svom radnom mjestu, na zagrebačkom Zrinjevcu, je li instalirao aplikaciju Stop Covid 19, jesu li to učinili zaposlenici Ministarstva, je li se testirao na koronavirus.</p><p>Pitao ga je i je li svojim dolaskom u Sabor zastupnike svjesno izložio zarazi ili misli da ga "komadić papira koji će potpisati Krunoslav Capak čini imunim". "Sve za većinu, to je HDZ-ov način rada", ustvrdio je SDP-ov zastupnik.</p><p>Grlić Radman u Sabornici je zastupnicima podnio izvješće o rezultatima Hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, te istaknuo kako je to bilo kruna njezina europskog puta. </p><h2>Capak: Nije zaražen nitko blizak ministru </h2><p>Nacionalni stožer za civilnu zaštitu komentirao je korona virus u Ministarstvu vanjskih poslova. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekao je da je u jednoj organizacijskoj jedinici zaraženo četvero ljudi, nekoliko ih je u samoizolaciji, a nitko blizak ministru Grlić Radmanu. </p>