Korona u Zagorju: Otpuštali su pacijente prije dolaska nalaza?

Korona se zavukla u Zagorje i, kako se čini, nema namjeru prestati obilaziti čuvene brege. Naime, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice praktički je postala novo žarište koronavirusa u Krapinsko-zagorskoj županiji. Kako je došlo do ovoga? Kako jedna specijalna bolnica, uz Pregradu, preuzima neslavnu titulu?

Nakon što su 2. travnja doznali da se virus putem zaražene medicinske sestre infiltrirao u bolnicu, većinu postojećih pacijenata jednostavno su poslali kući. U trenutku kad je virus ušao, u bolnici je bilo 40 pacijenata. Neki su poslani u bolnice, neki su otpušteni, a sada ih tamo ima 12. Epidemiolog dr. Ivan Lipovac rezolutno je tvrdio da je bolnica postupila suprotno preporukama te da nijednog pacijenta nisu smjeli pustiti kući najmanje 14 dana.

I što se onda dogodilo? Počeli su se javljati zaraženi, otpušteni iz bolnice, koji su cijelo ovo vrijeme boravili s ukućanima, ni ne znajući da nose virus.

Lokalni portal Ni Zagorje Malo objavio je u četvrtak priču o nepokretnoj pacijentici (82) koja je u veljači imala moždani udar. Otpuštena je iz bolnice 3. travnja, dan nakon saznanja o proboju virusa. I ona je sada pozitivna i nalazi se u Općoj bolnici Zabok. Stanje joj se pogoršalo i prima kisik. Nijedan član obitelji koji ju je njegovao nije testiran već je u samoizolaciji.

- Obitelj nepokretne pacijentice, koja je u veljači imala moždani udar, nitko nije upozorio da postoji mogućnost da je žena zaražena niti ih je itko upozorio da se i oni moraju pridržavati mjera samoizolacije. Uostalom, žena je nepokretna i o njoj treba netko brinuti. Nitko im nije rekao niti da baka mora biti u karanteni. Za koronu u Stubičkim toplicama su doznali iz medija. Nakon tri dana baka je dobila simptome, uzet joj je bris i sutradan je nalaz potvrdio da je pozitivna – ispričao je obiteljski izvor za Ni Zagorje Malo.

Kako doznaje isti portal, zaražen je još jedan otpušteni pacijent, kao i njegova obitelj. Radi se o ljudima iz Zagrebačke županije. Stariji gospodin se oporavljao od operacije kuka, a onda su zvali njegovu obitelj iz bolnice, poručivši im da dođu po njega. Po njega su došli snaha i sin, a nakon otprilike pet dana, prve simptome su dobili snaha i unuka. Otišle su na testiranje i bile su pozitivne. u ponedjeljak su i sin i stariji gospodin dobili blaže simptome. I oni su pozitivni. Na testiranje je otišla i gospođa koja je pomagala u njegovanju gospodina.

Kako se ovo dogodilo? Tko je pogriješio?

Dr. Lipovac, epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, tvrdio je u četvrtak da bolnica nijednoga pacijenta nije smjela pustiti doma i to najmanje dva tjedna

– Dobili su upute da ne otpuštaju nikoga, tako im je rečeno. Na žalost, ispalo je drugačije, pa postoji mogućnost širenja zaraze. Zašto su ljude slali doma, to morate pitati ravnatelja, rekao je dr. Lipovac u razgovoru za Nije Zagorje malo i dodao da je bolnica otpustila neke testirane pacijente prije nego što su dobili nalaze.

Ravnatelj, dr. Davor Gredičak, opovrgava epidemiologa i kaže nam kako su se držali svih uputa Županijskog stožera te da su slali kući ljude s drugih odjela, gdje nije bilo potvrde da je zaražen koji liječnik ili medicinska sestra.

– Mi smo htjeli testirati sve pacijente u bolnici, ali nam je rečeno da ne treba, da će se testirati samo oni koji imaju temperaturu. Ostale smo pustili doma. Ove koji su imali simptome i kojima je potvrđen COVID-19 prebacili smo u bolnice, prema mjestu prebivališta, u KBC Dubrava, Fran Mihaljević i pacijente iz Zagorja u Opću bolnicu Zabok - objasnio je Gredičak.

Sljedeći dan dolazi do obrata. U petak su Krapinu, na županov poziv, posjetili ministar Vili Beroš i Krunoslav Capak. Epidemiolog Lipovac, koji je samo nekoliko sati ranije optuživao bolnicu, sada je potpuno promijenio ploču. Na naše upite o svojim ranijim izjavama, kazao je da je pacijentima koji nisu bili bliski kontakti rečeno da mogu otići kući.

- Kod ostalih tridesetak pacijenata koji su bili na tom odjelu, odmah je nastavljeno testiranje. Za neke pacijente koji su bili negativni, bilo je obitelji koje su izrazile želju da se njihovi članovi mogu skrbiti o njima kod kuće. Neki su otišli. Ostalo je nekoliko ljudi i bila je samo jedna situacija da smo navečer dobili nalaz da je jedna osoba dobila temperaturu, ali je ipak bila otpuštena. Znači, bio je samo taj jedan slučaj. Sve je bilo obavljeno sukladno dogovoru s našim Zavodom za javno zdravstvo i s bolnicom - rekao je.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

U redu, ali što je onda s uputama da su morali ostati u bolnici dva tjedna nakon izbijanja? Koja je logika iza otpuštanja ljudi sljedećeg dana nakon proboja virusa, inzistirali smo.

- To, to je, kažem vam, velim vam... Detektirani su bliski kontakti i onda su provedena testiranja. Za one koji su se pokazali negativnima na testiranju, rečeno im je da ostanu u bolnici. A sad ako netko od rodbine ima mogućnost da ih povuče, ako ima mogućnost da budu u samoizolaciji, mogu ići. Od ovih koji su ostali u bolnici, koje obitelj nije mogla zbrinuti, od njih je samo jedna osoba bila koja je razvila simptome i onda je ipak otišla doma - kazao je epidemiolog.

Ostali koji su otišli nisu razvili simptome? Tada još nismo znali za slučaj starijeg gospodina i njegove obitelji.

Ne - kazao je dr. Lipovac.

Prema vašem stručnom mišljenju nije učinjen nijedan propust u postupanju bolnice, ponovili smo pitanje, za svaki slučaj.

Ne - ponovio je i dr. Lipovac, za svaki slučaj.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Kratko smo popričali i s načelnikom Stožera civilne zaštite KZŽ Anđelkom Ferekom – Jambrekom, čisto da utvrdimo smatraju li da je sve bilo po propisima.

- Sva pravila su ispoštovana, samo je došlo do nesporazuma jer se nije znalo koje se upute prate. Prije tri tjedna je došla uputa da bolnice mogu otpuštati pozitivne doma ako imaju uvjete za samoizolaciju. To su svi radili, pozitivni bez simptoma mogu doma. To je da se ne opterećuje sustav - prisnažio je Ferek-Jambrek.

Tema: Hrvatska