Korona virus je zarazan i prije nego se pojave prvi simptomi

Širenje epidemije se ubrzalo. Bojim se da kraj još nije blizu i da će se broj zaraženih povećati, rekao je kineski ministar zdravstva Ma Xiaowei i dodao da je vrijeme inkubacije virusa od jednog do 14 dana te da je tijekom tog vremena oboljeli zarazan za druge ljude, što nije bio slučaj sa SARS-om.

Ma Xiaowei, China’s health minister, says the incubation period for the coronavirus can range from 1 to 14 days, and it is infectious during this time. https://t.co/9oAS4NfmcZ