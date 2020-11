Mutirani virus prešao s kuna na ljude: Uz Dansku, još pet država prijavilo koronu na farmama

Danske zdravstvene vlasti su zabrinute jer bi ovaj mutirani soj virusa, "Cluster 5" mogao ugroziti učinkovitost cjepiva za covid-19, koja se ubrzano razvijaju u cijelom svijetu.

<p>Danska i Sjedinjene Države su među šest zemalja koje su prijavile pojavu novih slučajeva koronavirusa povezanih s farmama nerčeva, priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija.</p><p>Italija, Nizozemska, Španjolska i Švedska su preostale države koje su otkrile SARS-CoV-2 među nerčevima, navodi WHO u priopćenju.</p><p>Danska je na sjeveru zemlje uvela stroge mjere nakon upozorenja da je koronavirus mutirao i prešao s nerčeva na ljude, pri čemu ih se zarazilo 12.</p><p>Službeni Kopenhagen je upozorio da bi mutacija mogla ugroziti učinkovitost bilo kojeg budućeg cjepiva, naloživši klanje svih 15-17 milijuna nerčeva u zemlji, koje se uzgajaju radi krzna.</p><p>Britanija je u subotu zabranila ulazak u zemlju svim strancima koji u njoj nemaju prebivalište a stižu iz Danske, pošto je kod ljudi otkrivena mutacija povezana s farmama za uzgoj kuna.</p><p>Znanstvenici kažu da su mutacije virusa uobičajene i često bezopasne, a ova ne uzrokuje razvoj teže bolesti kod ljudi.</p><p>No danske zdravstvene vlasti su zabrinute jer bi ovaj mutirani soj virusa, "Cluster 5" mogao ugroziti učinkovitost cjepiva za covid-19, koja se ubrzano razvijaju u cijelom svijetu.</p><p>"Prva opažanja upućuju na to da su klinička slika bolesti, njezina težina i prijenos među zaraženima slični kao i kod ostalih cirkulirajućih virusa SARS-CoVa-2", objavio je u petak WHO.</p><p>"No ova varijanta "Cluster 5" sadrži kombinaciju mutacija, odnosno promjena koje prethodno nisu uočene. Implikacije uočenih promjena u ovoj varijanti još nam nisu u potpunosti jasne", upozorava WHO.</p><p>Agencija UN-a je objavila da preliminarni rezultati ukazuju na to da ova varijanta, koja je povezana s nerčevima ima "umjereno smanjenu osjetljivost na neutralizirajuća antitijela".</p><p>WHO je pozvao na daljnja ispitivanja kako bi se provjerila preliminarna otkrića te da bi se "razumjele sve moguće implikacije ovih nalaza kada su posrijedi dijagnostika, terapija i cjepiva u razvoju".</p><p>"Premda se ovaj koronavirus povezuje sa šišmišima, njegovo porijeklo i posredni domaćin(i) SARS-CoVa-2 još nisu identificirani", stoji u priopćenju WHO-a.</p><p>Od lipnja 2020. godine u Danskoj je među ljudima uočeno 214 slučajeva covida-19 sa SARS-CoV-2 inačicama povezanim s kunama iz uzgajališta, među kojima i 12 slučajeva s jedinstvenom varijantom, o čemu su vlasti izvijestile 5. studenoga.</p>