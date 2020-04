Koronavirus ušao u KBC Split, zaraženo je petero djelatnika

Hrvatska nastavlja dobar trend - danas imamo samo osam novooboljelih od koronavirusa što su odlične vijesti. Drugi dan živimo pod popuštanjem mjera, na terenu sve nadziru inspekcije. Liste čekanja kod liječnika i prije su bile problem. Sada ih je većina zbog koronavirusa stavljena na čekanje. Što će se događati po tom pitanju i kako će se rješavati zaostaci, za Dnevnik Nove TV kazao je gost, ministar zdravstva Vili Beroš.

Kako je rekao, izgleda da smo mi u ovom trenutku, zahvaljujući mjerama i svijesti građana, na neki način zauzdali virus.

"Naravno da oprezni moramo biti i dalje, ali to nam je omogućilo da razmišljamo o reaktivaciji zdravstvenog sustava. Svjedočimo o tome da on nije u ovom trenutku znatnije opterećen bolesnicima koji su COVID-19 pozitivni. Stoga u drugoj fazi sektorske politike dolazi do reaktivacije zdravstvenog sustava i jedna od stvari koje ćemo rješavati su liste čekanja. Njih ćemo evaluirati, za to postoje timovi na svakom od radilišta koji se bave određenom problematikom te će se zvati pacijente", kazao je Beroš.

"Reaktivacija neće biti odjednom, ona će biti postupna, planirana i već smo u koordinaciji s ravnateljima zdravstvenih ustanova razradili planove koji uključuju prostorne uvjete, poglavito u Zagrebu gdje smo imali potres, zatim kadrovske uvjete i organizaciju rada koja će, vrlo vjerojatno biti u smjenama, s radom i vikendom i drugačijim radnim vremenom", dodao je.

Virus ušao u splitski KBC

Kadrovsko pitanje postoji, no u ovom trenutku nema većeg prodora virusa u zdravstveni sustav. Za zarazu na plućnom odjelu KBC-a Split kazao je da je upoznat sa situacijom.

"Pet djelatnika je pozitivno, s blažom kliničkom slikom kod nekih od njih. Prema njima je izvršeno epidemiološko postupanje i isto tako, devetero bolesnika s kojima su te sestre bile u kontaktu su u izolaciji. Testirani su i negativni", objasnio je Beroš.

Navodi da je u tijeku daljnje epidemiološko postupanje. "I ono što od početka radimo - uzimanje epidemiološke anamneze statusa i postupanje prema svima koji su bili u kontaktu s djelatnicima koji su COVID pozitivni", dodao je Beroš.

Hoće li više temperature poslati virus u povijest?

Za problem plaća kazao je da ne dobiva više upita i pritužbi pa vjeruje da je taj problem riješen. Za Arenu Zagreb kaže da nema opuštanja i da je oprez i dalje potreban. "Imamo određenih planova za budućnost, ne bih o tome u ovom trenutku govorio", kazao je Beroš.

Navodi da su epidemiološke mjere urodile plodom. "Želim vjerovati da virus reagira na više temperature. Neki znanstvenici tvrde da to nije tako, neki da je. Ono što je izvjesno jest da on ima lipidnu ovojnicu koja bi mogla govoriti u prilog tome da će biti osjetljiv na više temperature. Ne preostaje ništa drugo nego vidjeti. Želim vjerovati u to da će se ponašati u skladu s ponašanjem mnogih drugih respiratornih virusa i da će on učiniti svoje i otići u povijest", objasnio je.

Za građane kako da vidi kako su savjesni i da poštuju mjere. "Da izostane jedna adekvatna reakcija, imali bi drugačije rezultate", zaključio je Beroš.

Tema: Hrvatska