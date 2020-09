Kosor: Otac nije htio ni čuti za mene. Kad je umro, ja sam kao kći došla i izrazila sućut obitelji

Jadranka Kosor gostovala je u emisiji 'U svom filmu'. Prisjetila se odnosa s ocem. Godinama mu je pisala, nadala se da će odgovoriti. Jedini njegov odgovor bio je kada joj je vratio sva njena pisma - neotvorena.

<p>Moji roditelji rastali su se kada sam imala dvije godine. Bio je to jedan grozan brak. Od tada sam živjela sama s bakom u Lipiku, jer je majka ostala u Međimurju zbog posla. Posjećivala me dva, tri puta godišnje do sedme ili osme godine. Otac nije htio čuti za mene.</p><p>Ispričala je to bivša premijerka Jadranka Kosor u <a href="https://vijesti.hrt.hr/660308/u-svom-filmu-jadranka-kosor-2">HRT-ovoj emisiji 'U svom filmu'</a>. Uz puno emocija se prisjetila svojih roditelja, učeničkih dana i odnosa s ocem.</p><p>- Tata mi je strašno jako nedostajao. To je mala sredina, bila sam jedino dijete bez oca u razredu. Počeli su me maltretirati i tući. Ja sam odlučila da to mora prestati, žestoko sam se potukla s jednim dječakom zbog toga, skoro sam mu oko izbila sa šalicom - ispričala je Kosor te dodala da su je nakon toga prestali maltretirati.</p><p>Iako otac nije htio čuti za nju, potajno mu je pisala. Slala mu je pisma, ali odgovora nije bilo.</p><p>- Stalno sam čekala poštara ispred kuće, iščekivala sam njegov odgovor. Poštar mi je znao iz daleka mahati da nema ništa za mene. Onda je jedan dan došao i počeo mi mahati velikom žutom kuvertom. Rekao mi je da je iz Čakovca. Sakrila sam tu kuvertu od bake. I otišla sam je otvoriti u sobu. U velikoj žutoj kuverti bila su sva moja pisma koja sam poslala svom ocu. Neotvorena su bila - na rubu suza je ispričala Kosor.</p><p>Istaknula je kako je to za nju bio trenutak odrastanja te da je za nju kao malu djevojčicu to bilo pretraumatično.</p><p>- Tada sam shvatila da svom ocu ne značim ništa. Baš ništa. Od tada se o mom ocu nije više pričalo - dodala je Jadranka. Međutim, ocu je pisala još jednom puno godina kasnije. Uoči svoje maturalne zabave.</p><p>- Ja sam tati prije maturalne zabave pisala tati da sam najbolja u generaciji, da sam sjajna, priložila jednu fotografiju... Napisala sam da bi bilo dobro i da ga molim nakon svih pisama na koje nije odgovorio, da dođe, da mu to nudim kao vrstu "deala", da dođe i otpleše ples sa mnom i da više nikada neće imati nikakvu obvezu prema meni. Zaista sam bila uvjerena da će doći. Došla je maturalna večer, ja gledam na ta vrata. Moja je mama shvatila i jako se uvrijedila, rekla je "da sam ja njega zvala nakon svega što sam ja prošla". Bila sam uvjeren da će se pojaviti. Kada sam postala predsjednica Vlade, novinari su ga pitali o meni, a on je jedna izgovorio: Ja o toj osobi ne želim govoriti - emotivno je ispričala Kosor.</p><p>Dodala je kako je ocu otišla na sprovod nakon svega kroz što je prošla.</p><p>- Kad su mi javili da je umro, to je bila jedna užasna kombinacija. Ja kao kćer dolazim i izražavam sućut njegovoj obitelji, a ja sam njegova obitelj. To je bilo nešto potpuno nadrealno - rekla je.</p>