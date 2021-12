Jadranka Kosor dobila je u četvrtak odlikovanje Zorana Milanovića za svoj doprinos položaju i ugledu Hrvatske, te razvoju odnosa s drugim državama, a na pitanje, kako bi reagirala da joj je netko prije 10 godina rekao da će je odlikovati Zoran Milanović, Kosor za RTL Direkt kaže: "Prije sveg ne bih ni pomišljala da će tada predsjednik SDP-a i budući premijer se ikada kandidirati za predsjednika Hrvatske"

Kaže da je njegov govor bio dostojanstven i da je preko Twittera dobila puno poruka i odličnih komentara. Prisjetila se teških pregovora oko ulaska u EU i zahvalila svim službenicima koji su na tome radili te se prisjetila izjava Manuela Barrosa, tadašnjeg šefa EK.

- Barroso je u travnju 2011. zamolio da dođe u Hrvatsku, zamolio je razgovor sa mnom i vrlo jasno, precizno i otvoreno mi je rekao: 'Prestanite govoriti o ulasku Hrvatske u EU, o završetku pregovora, nećete završiti, ići ćete na sporedni kolosijek. Nemojte više to govoriti zbog vlastite političke budućnosti jer taj cilj nećete ostvariti i to će vam biti na veliku štetu.' Na kraju te elaboracije sam mu rekla ne, dapače, Hrvatska će završiti pregovore, recite što još trebamo napraviti. On se na kraju počeo smijati, ja sam rekla morate me razumjeti, učiniti ću sve da završimo pregovore, ako treba na koljenima do Brisala. Poslije su mi pričali da je imao sastanak s veleposlanicima zemalja EU i da im je prepričao taj razgovor i da je rekao: Ta žena je nevjerojatna, zapravo joj moramo pomoći - rekla je.

Dodaje da je jedna od težih dionica bila odmah na početku te da je ona nakon odlaska Sanadera ponovo prikupila potpise u Saboru i otišla predsjedniku Mesiću koji joj je dao mandat te je izabrana većinom glasova zastupnika. Dodaje da je prvi zadatak bila deblokada pregovora, a Slovenija je blokirala 14 od 35 poglavlja i to je tražilo posebne pregovore s Borutom Pahorom.

- To je naizgled izgledalo, osobito su mediji iskorištavali i prikazivali kao neki vrstu ljubavne priče, što je meni jako išlo na živce. To nije bilo korektno jer smo se mi morali smješkati, no kada smo se zatvorili na te razgovore nije bilo niti jednostavno niti glatko. Arbitražni sporazum je bio na stolu, oko toga smo se prvo dogovorili. Tada je Slovenija digla takozvane rezerve i mi smo nastavili pregovarati. To je bilo iznimno važno, bez toga ne bismo nastavili pregovarati. I neke druge zemlje su imale rezerve zbog suradnje s Hagom. Poglavlje 23 je bilo majka svih poglavlja, najteže je bilo otvarati i zatvarati, suradnja sa Haagom, glavni tužitelj koji do posljednjeg trenutka nije vjerovao da mi iskreno surađujemo sa Haagom vezano za Gotovinu. Onda 2010. godine presuda generalima u Haagu, prvostupanjska, osuđujuća, veliko uzbuđenje, prosvjedi branitelja koji su od mene tražili da prekinemo pregovore. Ja sam nakon skoro cijelog dana pregovaranja s braniteljskim ugovorima uspjela postići dogovor s njima - priča Kosor.

Govorila je i o odnosima s Milanovićem 2011. koji su bili vrlo oštri, no danas na to gleda s određenim simpatijama.

- Zoran Milanović kao šef opozicije je bio okrutan i on je to kasnije u jednoj prilici i rekao. Žestoko me kritizirao svaki dan. Međutim 2010. mi smo morali promijeniti Ustav zbog nekih zahtjeva Europske Komisije, za to mi je bio potreban Zoran Milanović kao šef opozicije. Dogovorili smo oko promjena Ustava i onda smo se dogovorili nešto što je bilo jako važno, a danas je nezamislivo. Mi smo u Saboru zajedno o tome nešto rekli, to je bio rezultat naših dogovora - ispričala je Kosor.

Kaže da ju je svojevremeno zvao i na listu, a da joj je rekao kako smatra da je šteta što nije aktivna u politici. No, ipak nije htjela.

- Rekla sam mu da sam ipak bila predsjednica HDZ-a, na što je on odgovorio da nema veze, da ću ući u Sabor, a nakon toga mogu koalirati i Plenkovićem ako želim - dodaje. Na njega ne ne gleda kao na miljenika desnice, što mu se često pripisuje.

- Nitko od tih ljudi na desnom spektru koji ga sada tapšaju po ramenu neće glasati za njega ako se bude kandidirao za sljedeći mandat. Međutim, meni se čini da to njemu nije niti tako osobito važno, već ima neku svoju agendu. Kad govori o mnogočemu, zapravo činjenično dobro govori o onome o čemu se mnogi ne usuđuju govoriti. On na toj poziciji pokazuje da otvara pitanja koja mnogi ne otvaraju, no mora biti oprezan jer je to jako sklizak teren i mnogo puta ljudi najboljim namjerama čine ponešto što se teško može popraviti - smatra.

Komentirala je da su kuhanje i Twitter, po čemu je posljednje vrijeme poznata, šala, ali da je i njezina politička karijera u prošlosti.

- Ja mislim da je važno ponekad možda i javno ovako progovoriti i reći. U politici je jako važno da čovjek ako je dugo, a ja sam dugo bila, da se ničega što je radio i govorio ne srami, a važno je da se na ponešto i ponosi. Mislim da je važno da ljudi shvate kada se bave politikom da je sve prolazno i da će svi jednom biti bivši - poručila je.