Kosor: Odluka Jandrokovića oko inauguracije je skandalozna. On je šef Sabora i predstavlja sve

Jadranka Kosor je gostovala u RTL Direktu i komentirala drugi krug predsjedničkih izbora te odluku premijera Plenkovića koji je rekao da on, ali ni šef Sabora Jandroković, neće ići na inauguraciju. Odluku je nazvala skandaloznom i dodatnim kopanjem jaza između Vlade i predsjednika, ali sada i drugih institucija.

- Predsjednik Sabora je samo prvi među jednakima. On kad negdje ide i kad negdje govori, pogotovo kad prema Ustavu zapravo u slučaju spriječenosti i zamjenjuje predsjednika, onda predstavlja sve zastupnike i zastupnice u Hrvatskom saboru, a ne samo 76 koliko ga drži na toj poziciji. Tako da ja mislim da bi o tome onda već, ako su donijeli takvu odluku, morali u konačnici to odobriti zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru - rekla je Kosor koja je o tome i tvitala ranije.

- To je presedanska odluka i to se nikada nije dogodilo. To dodatno stvara jaz između Vlade i drugih institucija kao što su Sabor i predsjednik RH. To nije poruka Milanoviću, nego 1.122.359 građana i građanki koji su glasali za Milanovića -rekla je bivša premijerka.

Kosor je dodala da razumije ljutnju premijera koju je pokazao nakon poraza.

- Razumijem njegovu ljutnju i frustriranost zato što je Primorac njegov kandidat. On ga je u prvom krugu doslovno vodio za ruku, bio mu je na skupovima, govorio je u njegovo ime i vodio mu je kampanju - rekla je Kosor.

Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Objasnila je da je i Plenkoviću bilo jasno nakon prvog kruga da Primorac nema šanse.

- U drugom krugu se izblendao kada je shvatio da je Milanović s gotovo 49 posto pobijedio - rekla je Kosor i dodala da Primorca nisu htjeli čak ni članovi HDZ-a.

- Dragan Primorac je 2009. voljom statuta HDZ-a isključen iz stranke jer se suprotstavio Hebrangu na predsjedničkim izborima - objasnila je bivša premijerka.

Kosor je rekla da tajna Milanovićeve uvjerljive pobjede leži u činjenici da je uspio privući široko izborno tijelo.

- Očito je uspio zahvatiti puno širi krug birača, od centra i lijevo i desno. Nije slučajno da se on jučer zahvalio biračima HDZ-a. Očito da je imao dojave da su i članovi HDZ-a glasali za njega - otkrila je tajnu Milanovićeve pobjede.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Kosor je rekla da je 1.122.359 građana dalo jasnu poruku Plenkoviću.

- Njima je dosta da su sve poluge vlasti u rukama jednog čovjeka i dosta im je da se ministre u Vladi hapsi na njihovom radnom mjestu - komentirala je Kosor.

- I stranka i Vlada su se pretvorile u 'One man band' - prokomentirala je Plenkovićevu apsolutnu moć, bivša premijerka. Kosor je uvjerena da je Plenković trebao prihvatiti pomirenje koje mu je ponudio novo-stari predsjednik.

- Plenković je trebao iskoristiti ovu pruženu ruku Zorana Milanovića. Čini mi se da je bila iskrena zato što Milanović ima novih pet godina i sam je rekao da je to posljednji tango i on želi ostati upamćen po nečemu dobrom u povijesti hrvatske politike - rekla je Kosor.

Zagreb: Andrej Plenković dao izjavu za medije nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Bivša premijerka tvrdi da se premijer i predsjednik moraju pomiriti u ovim teškim i nesigurnim vremenima.

- Situacija s ambasadorima je tragična. Većini je istekao mandat, a neki su čak umrli na dužnosti - objasnila je Kosor i dodala da zbog sukoba na relaciji Vlada-Pantovčak ispašta hrvatska vanjska politika.

- Strane države to jako loše primaju. Kakva je vaša poruka ako u mojoj zemlji nema vašeg ambasadora osam godina? - upitala se Kosor.

Bivša premijerka je zaključila da se predsjednik i premijer moraju dogovoriti oko vanjske politike, nadzora tajnih službi i da bi inauguracija trebala biti svečana, a himnu bi trebao izvoditi zbor.