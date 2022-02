Bivša premijerka Jadranka Kosor u Novom je danu na N1 televiziji komentirala aktualnu situaciju nakon invazije Rusije na Ukrajinu, ali se dotaknula i nekih problema unutrašnje politike.

- Nisam stručnjak za vanjsku politiku, ali kao premijerka sam triput razgovarala s Vladimirom Putinom i bila u službenom posjetu Moskvi. Nakon dugo vremena smo vidjeli potpuni krah politike dogovora, pregovora i razuma. Iz svih razgovora koje su pokušavali završavalo je s podsmijehom i laganjem. Unatoč informacijama obavještajnih službi da Rusija sprema napad, oni su to ismijavali - rekla je Kosor.

- Macrona je isto htio poniziti s onim velikim stolom, Macron je kasnije rekao da je to drugi čovjek i da ga ne prepoznaje od prije dvije godine. Isto i ja mogu posvjedočiti, ovo je neprepoznatljiva osoba od one koju sam srela u Gdanjsku 2009. - rekla je Jadranka Kosor.

- Bilo je zanimljivo vidjeti njegov sastanak s oligarsima, njihova lica bila su zaleđena, ove sankcije će ih teško pogoditi. Nešto rijetko viđeno u povijesti čovječanstva - dodala je.

O izbjeglicama

Odgovorila je i po čemu će Putinov mandat biti zapamćen.

- To će biti poseban predmet analize, i ta dugovječnost na vlasti, kako može biti opasna kad se u to vrijeme zatiru slobode medija, demokratska načela, vladavina prava, a posebno je dirljivo vidjeti Ruse koji su protiv, ima ih sigurno daleko više. Mi smo jedina zemlja EU-a koja može razumjeti kako se osjećaju ti ljudi, ta djeca... - rekla je.

Hrvatska se priprema na prihvat izbjeglica.

- Vjerojatno, mislim da bi vlada trebala sad izaći s jasnom slikom što bi to bilo jer prava pomoć je brza i stvarna. Dobro je što su se članice EU-a uspjele dogovoriti, sankcije će sigurno imati odjeka i nakon dužeg vremena itekako oštetiti Rusiju, no to nije utješno za Ukrajince danas - istaknula je Kosor.

Napomenula je i da je dobro što nema različitih stajališta u državnom vrhu Hrvatske.

- Dobro je da su predsjednik države i vlade na istim stajalištima. No bilo bi dobro da su jučer predsjednik države i vlade izašli zajedno pred novinare i dali neku zajedničku izjavu ili potpisali neko zajedničko priopćenje, to uvijek ima veću snagu. Pred nama su i dalje otvorena pitanja funkcioniranja RH. Bilo bi dobro održati Vijeće za nacionalnu sigurnost pa da onda daju zajedničku izjavu - kazala je bivša premijerka.