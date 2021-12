Općina Kostrena službeno je postala “Općina - prijatelj djece!”. Riječ je o prestižnoj tituli koju još od 2005. dodjeljuje Savez društava “Naša djeca Hrvatske”, kojom se želi pokazati da djeca u tim sredinama imaju bolje uvjete za rast i razvoj.

Uz Kostrenu, ovogodišnji dobitnici su i Općina Belica, Grad Daruvar, Općina Dekanovec, Grad Duga Resa, Općina Mala Subotica, Općina Stari Jankovci, Općina Virje.

'Ovdje je lijepo biti dijete'

U svojoj kandidaturi, Kostrena je naglasila upravo one stvari koje su najvažnije njihovoj zajednici.

- Ovo je sredina u kojoj je lijepo biti dijete i jednostavno biti roditelj. Relativno mali broj djece ostaje neupisan u vrtić, ali u planu je gradnja još jednog vrtića, kojim će se riješiti i taj dio. Suradnja sa školom, centrom za kulturu i knjižnicom odvija se na dnevnoj bazi, sredina je mala, svi se poznaju i veliki dio kolektiva je upravo iz Kostrene. Sve je nadohvat ruke, i more i šuma i dvorana, svaki lijepi dan provodi se u prirodi, na igralištu, u šetnjama uz more te izletima. Sve to čini lijepo djetinjstvo s puno mogućnosti, kako za roditelje, tako i za djecu - rekao nam je ravnatelj dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Stanko Vučetić.

'Nadamo se da će ostati živjeti ovdje'

Općinski načelnik Dražen Vranić, koji je preuzeo Odluku o proglašenju Kostrene "Općinom - prijateljem djece", istaknuo je motiv motiv uključivanja u program:

- Od samog osnutka Općina Kostrena je aktivno posvećena unapređenju svih aspekata života djece i mladih, te stvaranju sretne i sigurne zajednice u kojoj će odrastati i, nadamo se, ostati živjeti. Nastojimo biti potpora roditeljima, od rođenja djeteta, preko vrtića i škole pa sve do završetka obrazovanja, ali i podupirati potrebe i očekivanja djece i mladih u našoj zajednici.

Zadovoljstvo akcijom i ostvarenim rezultatom istaknula je i Borka Reljac koja je bila na čelu kostrenskog Koordinacijskog odbora.

- Naš cilj nije bio osvajanje titule, nego stvaranje još boljih uvjeta života za našu djecu. Program će nas obvezivati da ne odustanemo i nastavimo još aktivnije promišljati o dobrobiti svih nas u lokalnoj zajednici - zahvalna je Reljac.

Roditelji vole radionice o školi

Odgoj i obrazovanje predškolske djece odvija se u dječjem vrtiću "Zlatna ribica". Vrtić ima kvalitetnu suradnju s obližnjom osnovnom školom, posebno u pripremi predškolske djece kroz program "Volim vrtić, volim školu" kako bi tranzicija u školu prošla što jednostavnije i prirodnije.

Predškolski se program provodi po verificiranom programu ministrastva, kroz redoviti odgojno-obrazovni dio, a djeca koja nisu u sustavu vrtića, integriraju se u njega od veljače do svibnja, od 9 - 12 sati, u kojima provode 250 sati nastave.

- Također, svake godine s roditeljima odrađujemo program "Volim vrtić, volim školu" - druženje s roditeljima i djecom gdje odgajatelji i pedagoginja pokazuju tj. uče roditelje na koji način s djecom pristupiti pripremi za školu, ali i budućem školovanju, što je također korisna radionica i odaziv je jako velik.

Surađujemo i sa školom na način na način da pred svaki upis djece u OŠ zajedno s pedagoginjom, ravnateljicom i učiteljicama koje dobivaju prvašiće sjednemo i prokomentiramo svako dijete pojedinačno, čime se dobiva uvid koja djeca im dolaze kako bi se adekvatno pripremili, pojedontavili i olakšali djeci prelazak iz vrtića u školu. Djeca prije škole odlaze na redovite sistematske preglede na kojima se odlučuju da li djeca dobivaju odgodu za polazak u školu ili idu u neku drugu ustanovu primjerenu za njihova određena stanja oštećenja - pojašnjava Vučetić.

Svake godine je sve više djece s poteškoćama

Posebna se pažnja posvećuje radu s djecom s poteškoćama u razvoju. Uz asistente u predškolskom odgoju, tu je i neformalna interna mreža podrške pomoći roditeljima.

- U vrtiću imamo edukatorskog rehabilitatora koji je koncentriran na djecu koja nemaju rješenja o posebnim potrebama, ali mi uviđamo određene poteškoće u razvoju pa na taj način pokušavamo pomoći roditeljima i odgajateljima i naravno djeci. Što se tiče djece s rješenjem o posebnim potrebama, uz podršku općine imamo četiri pomoćnika za njegu, skrb i pratnju, tako da su oni u pratnji djece, koja su integrirana u redovne skupine, 4 sata dnevno. Naš je zadatak njihova integracija s djecom, druženje, socijalizacija i osnovne stvari koje prolaze kroz svako djetinjstvo. Rad s njima uključuje i rad jedan na jedan u senzornom kabinetu, čije opremanje je i edukaciju voditelja je osigurala općina. Primijetili smo da je svake godine pri upisima sve više takve djece, a isto tako sve veći broj je djece koja imaju određene poteškoće, a nemaju rješenja i gdje je iznimno bitna ta rana intervencija gdje roditelji i odgajatelji nalaze zajednički jezik kako bi se s ranom intervencijom krenulo što prije jer su tad rezultati puno veći i bolji - kaže ravnatelj Vučetić.

Predstave, izleti, treninzi

- Najvažnije je da roditelj i odgajatelj nađu zajednički jezik kako bi se što prije krenulo s određenim pristupom, a također i da roditelj krene na observaciju kod stručnjaka od kojih mi dobivamo povratnu informaciju na koji način pristupiti djetetu - smatra Vučetić.

Vrtićka djeca tijekom godine idu na mnogobrojne predstave, izlete (za koje je dva puta godišnje osiguran besplatan autobus), radionice s roditeljima te sportske aktivnosti u obližnjoj spotrskoj dvorani, koje za djecu od 3 do 7 godina, uz sistenciju odgajatelja, vode profesionalni kineziolozi.

- Treninzi se odvijaju dva puta tjedno, a djecu se priprema da samostalno sudjeluju u tjelesnom odgoju. To je isto proces u kojem se prvih par mjeseci djecu uči, oblačiti, presvlačiti, a kasnije i trenirati. Kao dodatna aktivnost tu je "Čakavski kantunić" - program očuvanja čakavštine i tradicije kraje te učenje engleskog jezika - ističe ravnatelj.

Općina sufinancira vrtić

Ako neko dijete iz bilo kojeg razloga nije upisano u navedni vrtić, a prošao je redovni upisni postupak i roditelji su zaposleni, općina sufinacira u istom iznosu bilo koji drugi vrtić u okolnim naseljima. Stambeno zbrinjavanje u većoj mjeri uključuje obitelji s malodobnom djecom, a dobrotvorne akcije pomoći namijenjene su djeci i obiteljima koje se nađu u nekim teškim socijalnim situacijama. Provodi se i velik broj ekoloških akcija u školi, vrtiću i udrugama, a bave se čišćenjem podmorja, plaža i obale. Dojmljiv je i pilot projekt centra za kulturu "Story po svoju", koji djeci omogućava socijalno uključivanje i mlade uvlači u "makers" kulturu, senzibilizira ih za snažniji društveni nagažman i stvara okruženje u kojem uče i djeluju u lokalnoj zajednici, povećavajući kvalitetu života i stvarajući dodatnu vrijednost sebi i drugima.

Vrijedno je izdvojiti i školski projekt "Bez busoli", koji se temelji na aktualiziranju nastavnog gradiva kroz prizmu pomorstva i s kostrenskim poorcima, a sa ciljem razvijanja ljubavi prema Kostreni kao tradicijski pomorskom kraju.