Kotromanović o napadima na Ukrajinu: 'To je predvidljiva i surova Putinova osveta'

Glavni ukrajinski grad Kijev brutalno je raketiran. Najgori je to napad od početka ruske invazije, a gorio je i ostatak Ukrajina. Poginulo je 14, a ozlijeđeno više desetaka ljudi.

Napadi dolaze kao odmazda za rušenje mosta na Krimu, a Putin je dogovorio i novi pakt s Bjelorusijom i ponovno oštro zaprijetio.

- Ovo je jedna predvidljiva, surova i brutalna osveta. Rusi u ovih sedam mjeseci nisu ništa pokazali od svog ratnog umijeća osim čiste gole fizike, gole sile na terenu - rekao je bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL.

- Ova radikalna ekipa oko Putina je ta koja priželjkuje jači angažman na terenu - dodao je.

Ako Rusija i Bjelorusija udruže snage, kaže Kotromanović, to bi dosta naštetilo ukrajinskim snagama i dodatno eskaliralo.

- Otvaranje sjeverozapadnog fronta bi posebno ugrozilo ukrajinski napredak - rekao je Kotromanović.

Na pitanje hoće li ovi napadati usporiti ukrajinsku ofenzivu, Kotromanović je odgovorio da sigurno hoće jer će doći do raspodjele snaga na one koji vrše ofenzivu i oni koji brane područja. Rusi žele ostaviti Ukrajince bez struje i grijanja, hoće li to slomiti otpor?

- Mislim da neće jer su u ovih sedam mjeseci svašta doživjeli i vidjet ćemo što će biti kada se ukrajinske snage počnu opasno približavati Hersonu - smatra Kotromanović.

Rusija sad ima jednog zapovjednika koji o svemu odlučuje na terenu. General Sergej Surovikin navodno je brutalan i za ruske pojmove. Poručio je kako ruski neprijatelji dan neće počinjati kavom.

- Mi smo imali svoje rituale i svako jutro bi radili svoje. Naša je himna bila, recimo: 'Samo jedan dan života i još jednu čašu mi dajte'. Svi vojnici jako trpe i jako pamte. Puno se pogiba i puno je ranjenih. Jako je stresno i svi imaju tre neke svoje rituale - rekao je Kotromanović.

