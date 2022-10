Kotromanović o borbama u Hersonu: Rusi će učiniti ama baš sve da sačuvaju taj prostor

Bivši ministar obrane i vojni analitičar Ante Kotromanović analizirao je za Večernji list aktualnosti rada u Europi te komentirao energetsku budućnost Hrvatske.

Kotromanović je rekao kako je Ukrajina vješto izmanevrirala ruske snage.

- Oslobodili su značajni dio prostora kod Harkiva. Na jugu je situacija drugačija. Oni su prodrli u tri različita smjera i razbili rusku obranu te se sad polako sa svojim snagama približavaju Hersonu - rekao je Kotromanović te dodao kako ih čeka vrlo ravan i nepogodan prostor za napad i obranu.

- S druge strane, Rusi vode odsutnu bitku. Dolje je dosta njihovih kvalitetnih snaga. To je težak položaj jer infrastrukturna i logistička pomoć može stizati samo preko dva mosta od kojih je jedan srušen. Ukrajinske snage maltene svakodnevno raketiraju to područje - objasnio. Smatra kako se može očekivati jako ozbiljna bitka.

- Padom Hersona, ukrajinska vojska će dobiti moral i snagu potrebnu za oslobađanje od ruske okupacije. Rusi će učiniti sve ama baš sve da sačuvaju taj prostor, s obzirom na to da je on vrlo važan geografski i strateški za obranu Krima. Sva pitka voda za Krim dolazi s područja Hersona. To bi bio za njih vojni, politički i strateški veliki potres kakav su doživjeli ranije ukrajinskim oslobađanjem Limana ili oslobađanjem teritorija na sjeveroistoku - rekao je Kotromanović.

Komentirao je neke analize koje tvrde da je oslobađanje Hersona i njegov dolazak u ukrajinske ruke samo pitanje vremena.

- Ukrajincima će biti teško, Rusi su kod Hersona s jakim i sofisticiranim snagama. U Moskvi se događaju trenutno velika previranja. Vidimo napade ruskih radikalnih desničara koji kritiziraju rusko Ministarstvo obrane i ministra Šojgua. Po meni je rusko vodstvo napravilo nekoliko taktičkih pogrešaka - rekao je.

Prva pogreška je, smatra Kotromanović, početak sukoba i početak invazije na samu Ukrajinu, a druga je, kaže, ratovanje s premalim brojem vojnika.

- Oni od početka rata ratuju s nekih 150 tisuća vojnika od čega je nekih 50-ak tisuća ubijeno ili ranjeno, a ostali su premoreni. Kasno je krenula mobilizacija i kasniji dolazak dobrih pričuvnih postrojbi koje ima Rusija. To su neke strateške pogreške koje su im se obile o glavu. Oni su se raspali na više fontova zbog nemogućnosti branjenja pozicija. Ukrajinci na tom velikom frontu dobro manevriraju. Oni su od prvih dana zaustavljali te ruske kolone čiji je cilj bio presjeći i zauzeti Ukrajinu. Oni sad s manjim skupinama i puno tehnike koje su ili zarobili ili dobili od Zapada, jer bez zapadne pomoći teško bi se oni održali cijelo ovo vrijeme, prodiru preko tih velikih prostora i upadaju u prostore gdje su nezaštićeni bokovi ruskih snaga. Oni u tome imaju značajnog uspjeha. Možemo očekivati dosta ozbiljnu bitku. Nadam se da će ukrajinske snage i ukrajinsko vodstvo uspjeti i da će i tu pokrajinu vratiti pod okrilje matice države - poručio je.

Kotromanović je rekao kako je cilj Rusije bila cijela Ukrajina - srušiti političko vodstvo i okupirati cijelu zemlju u nekoliko dana, no to se nije dogodilo te su sada ciljevi Rusije redefinirani.

- Ja mislim da oni nemaju šanse da idu prema Odesi. Oni su sada anektirali dio ukrajinskog teritorija i stavili su ga kao ruski teritorij. Oni su jasno odredili granice. Oni su, po meni, potpuno zaboravili na samu Odesu. Oni nemaju ni volje ni snage nastaviti s takvim djelovanjem. To je potpuno završena priča - smatra Kotromanović.

Na pitanje o mogućnosti o nuklearnom napadu, analitičar kaže kako je mogućnost nuklearnog rata "tu, iza ugla".

- Svaki neuspjeh ruske obrane i svaki uspjeh ukrajinske vojske motivira radikalne elemente ruske vojske da stalno prijete uporabom nuklearnog oružja. Ja mislim kako bi to bilo katastrofalno. U slučaju uporabe nuklearnog oružja, Rusija bi ostala potpuno sama na ovom svijetu. Možda bi je jedino Sjeverna Koreja nastavila podupirati. Koliko god su žestoki ti pozivi na uporabu taktičkog nuklearnog oružja od osoba blizu Putina, on je svjestan da bi s tim činom prešao tu crvenu liniju. Ne bi više bilo povratka nazad. Rizik je izvjestan i on je tu negdje, ali nadam se da se to jednostavno neće dogoditi - poručio je.

Njemačka se priprema za scenarije prema kojima će njezini stanovnici biti više dana bez vode i struje zbog potencijalnih sabotaža. Kotromanović je rekao kako je Njemačka sigurna jer imaju dosta vlastitih izvora energije, a dio nabavljaju i od Francuske. Hrvatska, s druge strane, je jako ovisna o energentima izvana.

- Imamo mi stručne ljude. Samo mi trebamo više slušati struku. Ako struka kaže da je nešto potrebno napraviti, onda se treba usredotočiti na to. Hoće li to biti sutra blok B nuklearne elektrane koji bi gradili sa Slovencima u Krškom ili bi to bila neka nova termoelektrana, ja mislim da svakako treba razmišljati o tome da budemo što neovisniji. Mi smo većinu takvih energetskih postrojenja napravili za vrijeme bivše Jugoslavije. Nažalost, u posljednjih 30 godina napravili smo malo ili vrlo malo na tom polju. Jednostavno je nužno ulagati u nova istraživanja kad govorimo o plinu i nafti na području Hrvatske i tako povećati našu neovisnost. Mi smo do sada proizvodili milijardu kubika plina i milijun tona sirove nafte. Radio sam pet godina u energetskom sustavu i slušajući struku, mislim da postoji još polja plina i nafte kojima bi mogli pridonijeti našoj energetskoj neovisnosti. U tom smislu struka mora biti agilna, glasna i upozoravati politiku i političare te ih osvijestiti koliko je to nužno. Političari će morati razmišljati o tome kako nas učiniti jačima i neovisnijima - zaključio je.

