Miro Kovač: 'Jeste li mason?' Plenković: 'Ja ne, jeste li vi?'

Kandidati za predsjednika HDZ-a, Andrej Plenković i Miro Kovač u središnjoj informativnoj emisiji RTL Danas sučelili su se pred novinarkom Damirom Gregoret.

Gospodine Kovač, je li ovo promašen tajming za unutarstranačke izbore zbog globalne pandemije koronavirusa? Koliku izlaznost očekujete?

KOVAČ: Obratio sam se pisano Nacionalnom stožeru civilne zaštite, tražio preporuku, stigao je odgovor istog dana – da se izbori mogu održati. Mi smo spremni, naši ljudi na terenu su motivirani, žele promjene, žele da se HDZ vrati na pobjednički kolosjek, žele da stranka funkcionira po načelu „stranka – to smo mi“, a ne „stranka – to sam ja“. Mi ćemo sutra biti spremni. Neka nas dragi Bog čuva sutra.

PLENKOVIĆ: Tajming je u skladu sa Statutom. HDZ radi veliki iskorak po pitanju unutarstranačke demokracije. Ovo sada je premijera, biramo kao jedina stranka u Hrvatskoj, malo stranaka i u Europi tako bira, neposredno i predsjednika i potpredsjednika. Sve što smo obećali, smo realizirali.

Foto: MAJA BOTA

HDZ već nekoliko mjeseci bilježi pad rejtinga, dok s druge strane SDP raste. Tko je za to kriv?

KOVAČ: Gospodin Plenković. Inače ima osobinu ljudima se rugati, omalovažavati ljude, g. Bernardića omalovažava i taj Bernardić nadigra mudro g. Plenkovića i stavi jake ljude na listu za EP, a g. Plenković ima logiku staviti 12 ovaca, to mi je rekao. I dobili smo poruku birača: e sad baš nećemo glasati za HDZ iako smo HDZ-ovci. Nikad nije priznao da je kriv.

PLENKOVIĆ: Ovo s 12 ovaca je takva uvreda… Ja to nikad nisam rekao.

KOVAČ: Pustite snimku.

PLENKOVIĆ: Kakva snimka, vidim da ste vi skloni snimkama, paćanju gotovinom poštarinu od 200.000 kuna. Kovač i njegov tim su ljudi koji su sabotriali te izbori, a HDZ je i dalje pobijedio na tim izborima. Gospodin Kovač sabotirao je izbore izbore pa rekao da je rezultat loš.

KOVAČ: Kada sam prije pet godina bio šef stožera Kolinde Grabar-Kitarović klasio se u EP-u da će Josipović pobijediti. Sad optužuje kolege za sabotažu, s njim ne možemo nastaviti.

PLENKOVIĆ: Još jedna laž o klađenju. Pročitajte nju što misli o vašem angažmanu sada. Rejting je stabilan, malo koja stranka ima takav rejting. Bio bi još bolji da nije onih koji rade kontra stranke.

Foto: RTL

Gospodine Plenkoviću, kako ćete surađivati Milijanom Brkićem ako on bude potpredsjednik? Gdje ga vidite ako ne bude izabran?

PLENKOVIĆ: Sutra očekujem pobjedu cijelog tima Odvažno. Ti ljudi su se dokazali i oni će pobijediti. I za alternativce ima mjesta, ali ne mogu biti u vodstvu ako misle da nešto ne valja i tamo šutjeti. I sad odjednom vide svjetlo.

KOVAČ: Gospodin Plenković je pun nekakve samohvale. Ljude u Hrvatskoj zanimaju rezultati. Ako izbornik gubi izbore, mora otići. On nikad nije rekao 'ja sam odgovoran', nego su neki labudovi bili lansirani. Nama treba jak HDZ.

Gospodine Kovaču, jeste li vi kompromisni kandidat za predsjednika zato što se nisu mogli dogovoriti Davor Ivo Stier i Milijan Brkić?

KOVAČ: Ja sam kandidat ljudi. Članstvo HDZ-a je to koje je relevantno. Prozivao sam g. Plenkovića nekoliko puta da pred članstvom razgovaramo. On se boji toga, nije imao hrabrosti stati pred članove. Mora jasno reći da je odgovoran za neuspjehe. Najbolje bi bilo da kaže da tako više neće postupati. Mi smo napravili tim koji je bio prinuđen se ponuditi.

PLENKOVIĆ: Ovo je valjda nekakva samozvana prividna uprava koja treba HDZ-u. G. Kovač je bio dio ekipe HDZ-a koja je rušila svoju Vladu, rušila svoju većinu u Saboru… Njegovi rezultati su dobro znani.

Kada govorimo o kuprupciji u HDZ-u, zaista se čini da, po mnogima, korupcija kao da živi u HDZ-u. Od afere Fimi Media preko slučaja APN i Krešimira Žunića. To su vaši članovi, kako to namjeravate riješiti?

PLENKOVIĆ: Kovač je bio šef protokola Ivi Sanaderu dok je bila Fimi Medija pa neka on to objašnjava. To je vrijeme u kojem je on bio u najužem vodstvu stranke pa možda on zna nešto o tome, ja ne znam. Znam da ovaj HDZ ne samo da provodi antikorupcijske planove na razini Vlade i to radi u javnim poduzećima s posebnim planovima. Bilo tko, gdje je postojala i najmanja insinuacija za nekakve indicije o korupciji, više nije na svojim dužnostima. Što se tiče aktualnog HDZ-a. To etiketiranje HDZ-a o nekakvoj korupciji odbacujem. Vidjet ćemo, na kraju, što će u konkretnim pravnim slučajevima biti. Međutim kada vas javnost i mediji toliko tresu da dolazi u pitanje rejting stranke, onda se u nekim trenucima moramo zahvaliti nekim kolegama na njihovom doprinosu i staviti ih sastrane, a nastaviti ono za što smo tu, a to je politička stabilnost za dobrobit hrvatskih građana, dobrobit gospodarstva i dobrobit i razvoj Hrvatske. To je ono što radimo i što inzistiramo.

KOVAČ: Plenković je čovjek koji je blagoslovio političku korupciju jer je svjesno izbacio Most iz Vlade i uzeo HNS. S tim da prekršio status stranke jer nije tražio privolu Nacionalnog vijeća i, tijela stranke koja odlučuje o koalicijama. To je autokratsko postupanje. Plenković je riješio borgovce i njima milijune kuna i eura poklonio, a mogao je te stvari riješiti preko Kluba zastupnika, preko stručnjaka. Plenković je čovjek koji je blagoslovio političku korupciju i zbog toga ne može biti borac protiv korupcije i nepotizma. Umjesto toga, uzima državnog odvjetnika kojega sigurnosno ne provjeri i na kraju se ispostavi da je mason pa ga zbog toga optužuje, umjesto da govori da se nije borio protiv korupcije. Gospodine Plenkoviću, jeste li vi mason?

PLENKOVIĆ: Jeste li vi, gospodine Kovač? Vidim da ih branite....

KOVAČ: Jeste li vi?

PLENKOVIĆ: Naravno da nisam. Ali za vas nisam siguran kako nastupate.

Foto: MAJA BOTA

Jesu li sukobi u HDZ-u zaslužni za gubitak Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima?

PLENKOVIĆ: Gospodin Kovač citira laži gospodina Milanovića. Te laži zagađuju javni prostor, difamiraju, govore neistine. Prepisuje laži koje je Milanović bacio u eter prije četiri godine i koje cijel ovrijeme radikalna desnica koristi.

KOVAČ: Ovako govori naš, još samo do sutra, naš aktualni predsjednik. Govori kao radikalni ljevičar. U vrijeme kada je padao Berlinski zid, g. Plenković kao maturant citira Kardelja, Marxa… Analizu predsjednički izbora, nažalost, nikada nismo dobili na stranačkim tijelima. Plenković je prisilio predsjednicu da prihvati njegovu liberalnu politiku i ona je ušla u sukob sa svojim biračima. Tko je za to kriv? G. Plenković.

PLENKOVIĆ: Ovo zahtijeva podrobniju analizu, više vremena od ovi par sekundi. Ovu su sve laži. Gospođa Grabar-Kitarović je sama odlučivala o smjeru kampanje, mi smo joj dali potporu. G. Kovač i ekipa su radili sve da budu loši rezultati.

Mjesecima se priča o velikoj koaliciji. Gospodine Kovač, rekli ste da Andrej Plenković vodi HDZ u tom smjeru.

KOVAČ: Svjedno je u koaliciji s ostatkom Kukuriku koalicije, g. Plenković ide u smjeru, Milanović ga hvali, lijevi komentatori ga hvale… To je taj lijevi ekstremizam mentalni. HDZ se mora zaštititi, mora biti demokršćanski, na liniji doktora Tuđmana.

PLENKOVIĆ: Postoji taj tzv. Jeti o kojem govori Kovač pa on vidi kako ja koaliram s SDP-om. Čovjek koji tri godine sjedi u Saboru, vidio bi tko se bori protiv lijevog dijela sabornice. On izmišlja. Nisu ni pročitali Statut, u kojem piše da ćemo surađivati sa srodnim strankama. Njegov kolega Brkić je još 2016. vapio da surađujemo s HNS-om. Gospodin Kovač ne zna zašto je Hrvatska danas bolja nego kad je on bio u Vladi.

Ako pobijedite, gdje vidite onog drugog u HDZ-u?

KOVAČ: Vidim ga kao kolegu, ne kao oponenta. On mene tako vidi, no ja tvrdim da smo stranački kolege. G. Plenkovića ćemo kao takvog, po logici stvari, sačuvati u stranci. Ako hoćete, mi smo kršćanski braća i sestre. Kad je natjecanje, a kada prođe, pod vodstvom mene i mog tima mijenjat ćemo ostvari.

PLENKOVIĆ: Sad je član HDZ-a, bit će član, cijeli tim alternativaca će biti u HDZ-u i nakon izbora, ako će to željeti. G. Kovač je sada u Odboru za vanjsku politiku, g. Penava gradonačelnik Vukovara, g. Brkić je zamjenik predsjednika stranke, g. Stier ničim izazvan otišao…

Možete postaviti pitanje jedan drugome.

PLENKOVIĆ: Gospodine Kovaču, jeste li zadnje tri i pol godine pratili rad i aktivnosti Vlade?

KOVAČ: Ima pomaka, ali Hrvatska mora biti puno brža. Mi ćemo biti puno brži.

KOVAČ: Zašto ste vi, nakon neuspjeha odlučili ne prihvatiti odgovornost i niste napravili ustupak svima nama i rekli 'žao mi je, pogriješio sam', nego ste ponovili neuspjeh? Napravil iste podjelu, bolje bi bilo da niste ni išli u utrku.

PLENKOVIĆ: HDZ koji ja vodim je bitno drukčiji od onoga u kojem ste vi bili s g. Karamarkom. Taj HDZ je pomaknuo HDZ s onog mjesta gdje je uvijek bio, gdje ga je ostavio predsjednik Tuđman. To je položaj desnog centra…

Kovač se ubacivao…

PLENKOVIĆ VODITELJICI: Hoćete li ga vi zaustaviti ili ja?

KOVAČ: Nisam ja Grmoja. Ovo je prijetnja… Čekajte….

PLENKOVIĆ: HDZ ide ovako dalje u nove pobjede