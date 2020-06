Izjavio je kako \u017eele dati prigodu bira\u010dima da biraju na temelju postignu\u0107a koja su iza njih, a dodao je i kako \u0107e u srijedu proslaviti 31. obljetnicu HDZ-a na Jarunu te \u0107e im to poslu\u017eiti kao uvod u kampanju.

Komentirao je i imena na izbornim listama na kojima su na\u0161li mjesto i za njegovog protivnika sa unutarstrana\u010dkih izbora, Miru Kova\u010da. On \u0107e, potvrdio je Plenkovi\u0107, biti posljednji na listi u 6. izbornoj jedinici. Posljednje, 14. mjesto, dobili su i Bo\u017eidar Kalmeta (9. jedinica) te Stevo Culej (peta).

- Htjeli smo pokazati uklju\u010divost. Ovi izbori trebaju zna\u010diti sinergiju da po\u0161aljemo poruku i onim \u010dlanovima koji su glasali za drugu stranu - rekao je Plenkovi\u0107 i dodao da je to dobro za unutarstrana\u010dku demokraciju.

Kovaču, Culeju i Kalmeti Plenki dao zadnje mjesto na listama: 'Htjeli smo pokazati uključivost'

U srijedu će proslaviti 31. obljetnicu HDZ-a na Jarunu te će im to poslužiti kao uvod u kampanju, rekao je Andrej Plenković koji je govorio o sinergiji i uključivosti te posljednjim mjestima na listi za Kovača, Culeja i Kalmetu

<p>Veselimo se izbornoj utakmici, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka Nacionalnog vijeća na kojem su, tvrdi, konsenzusom oba tijela (Predsjedništvo i Nacionalno vijeće) utvrdili liste.</p><p><strong>POGLEDAJTE PLENKOVIĆEVU IZJAVU</strong></p><p>Izjavio je kako žele dati prigodu biračima da biraju na temelju postignuća koja su iza njih, a dodao je i kako će u srijedu proslaviti 31. obljetnicu HDZ-a na Jarunu te će im to poslužiti kao uvod u kampanju.</p><p>Komentirao je i imena na izbornim listama na kojima su našli mjesto i za njegovog protivnika sa unutarstranačkih izbora, Miru Kovača. On će, potvrdio je Plenković, biti posljednji na listi u 6. izbornoj jedinici. Posljednje, 14. mjesto, dobili su i Božidar Kalmeta (9. jedinica) te Stevo Culej (peta).</p><p>- Htjeli smo pokazati uključivost. Ovi izbori trebaju značiti sinergiju da pošaljemo poruku i onim članovima koji su glasali za drugu stranu - rekao je Plenković i dodao da je to dobro za unutarstranačku demokraciju.</p>