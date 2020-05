Krađa Paukovog novca: Iznudio 200.000 kn pa kupio motocikl?

Raspliće se „misterij“ kućne krađe novca unutar obitelji šibensko-kninskog župana Gorana Pauka. Kako doznajemo, sve je započelo u ponedjeljak kada su ukućani zamijetili nestanak pozamašne svote novca iz kućnog sefa.

Detalji, poput iznosa ukradenog novca se u interesu kriminalističkog istraživanja taje jer još svi akteri istražiteljima nisu dostupni. Neslužbeno doznajemo da se radi o novčanom iznosu od oko dvjesto tisuća kuna.

Naime, mlađi član obitelji je u ponedjeljak u pratnji roditelja šibenskim kriminalistima prijavio kako je bio metom iznude pod prijetnjama dvojice starijih sugrađana.

Nasilni dvojac mu je prijetio da im iz kuće mora ukrasti i predati novac. Prijetili su mu i da će nauditi drugim članovima obitelji. Prestravljen, umjesto da o prijetnjama upozna ostale članove obitelji, u strahu je uzeo novac i dao ga dvojici starijih nasilnika u zamjenu da ga puste na miru i prestanu s prijetnjama.

Za iskusne kriminaliste nije bilo dvojbe da se radi o klasičnoj iznudi. Krenula je istraga.

Još iste večeri, u noći na utorak, pronađen je i uhićen Filip Višnjić (19) iz Šibenika, jedan od dvojice osumnjičenih. Drugi osumnjičeni, čiji su podaci poznati redakciji, još je u bijegu.

Zanimljivo je da je Višnjić istog dana kada su dobili pozamašnu svotu iznuđenog novca kupio motocikl „Honda CBR 600“. Policija mu je pretražila dom i pronašla dokaze o kupnji a motocikl je završio u prostorima šibenske policije kao dokaz u sudskom postupku koji slijedi.

- Tražili su nekakav novac, ali ništa nisu našli. Navodno je moj sin kupio motocikl od ukradenog novca. I to novca koji nije on ukrao. Ako je kriv, u redu, neka odgovara za to što je učinio, ali isto tako želim da se onda kaže tko je glavni krivac. Zašto policija šuti o tome, koga se štiti? To traje već danima, a nitko ništa ne piše! Neka kažu tko je ukrao novac i kome, i tko ga je dijelio po gradu - rekao je otac uhićenoga za portal Šibenik IN.

Nakon ispitivanja uhićeni mladić završio je iza rešetaka gdje će provesti najmanje trideset dana. Tereti ga se za kazneno djelo iznude zbog pribavljanja novca jer je ozbiljnom prijetnjom prisilio žrtvu da od svoje obitelji ukrade novac za njega i drugog iznuđivača. Dokaže li im se krivnja počinitelji bi za ovaj slučaj mogli biti kažnjeni zatvorom između jedne i deset godina.