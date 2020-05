HDZ-ovu županu nestao novac iz sefa: 'Novac je cilj iznude...'

Šibenik posljednjih dana potresa političko-kriminalni skandal u koji je, kako doznajemo, neizravno umiješan HDZ-ov šibensko-kninski župan Goran Pauk. Naime, iz Paukovog sefa nestala je veća količina novca, što je rezultiralo ispitivanjem više desetaka ljudi po gradu.

Navodno je jedan član Paukove obitelji otuđio novac iz sefa, a zatim postao žrtva iznude. Nema točno potvrđenog iznosa novca koji je nestao iz županova sefa, ali se procjene kreću od 300.000 do čak 650.000 kuna, kako je objavila Slobodna Dalmacija.

Prema pričama sa šibenskih ulica, za novac su navodno saznali mjesni huligani i počeli ucjenjivati člana Paukove obitelji prijetnjama smrću. Preplašen, član županove obitelji je izvlačio novac, pričaju Šibenčani.

U međuvremenu, župan Pauk je saznao što se dogodilo, shvatio je da je ostao bez novca i član obitelji je navodno priznao da je bio žrtva iznude. Sve je prijavljeno policiji koja je krenula u veliku istragu. Kako nam kaže Marica Kosor, glasnogovornica policijske uprave šibensko-kninske, kriminalističko istraživanje još nije dovršeno te ne mogu iznositi sve činjenice. Negiraju da su uhitili tridesetak osoba, kako su pisali neki mediji, ali potvrđuju da su obavili obavijesne razgovore s više desetaka ljudi. Ipak, čini se kako je bilo uhićenja.

Portal Šibenik.in razgovarao je s ocem jednog mladića. Ispričao je da mu je desetak interventnih policajaca u utorak navečer pretreslo stan, nakon čega su mu uhitili sina i oduzeli motocikl koji je nedavno kupio.

– Tražili su nekakav novac, ali ništa nisu našli. Navodno je moj sin kupio motor od ukradenog novca. I to novca kojega nije on ukrao. Ako je kriv, u redu, neka odgovara za to što je učinio, ali isto tako želim da se onda kaže tko je glavni krivac. Zašto policija šuti o tome, koga se štiti? To traje već danima, a nitko ništa ne piše! Neka kažu tko je ukrao novac i kome, i tko ga je dijelio po gradu - rekao je otac uhićenoga za Šibenik IN, a njegov odvjetnik Mladen Klarić potvrdio je da će uhićeni mladić provesti najmanje mjesec dana u pritvoru.

U kartici ima 60.000 eura štednje

Za komentar cijelog slučaja pitali smo župana Pauka.

- Ljudi moji, policija ne izlazi s izvješćima, što vi to radite? To je tragično. Doviđenja! Doviđenja! - poručio nam je Pauk i završio telefonski razgovor.

Ipak, poslali mu poruku u kojoj smo opet naglasili da nam nije u interesu otkrivati identitet člana njegove obitelji već samo želimo znati koliko je novca imao u sefu.

- Obzirom da obrada traje, a novac je cilj iznude, o točnom iznosu ne mogu govoriti prije izjave nadležnih tijela. Ali mogu vam kazati samo da je iznos puno manji od štednje navedene u mojoj imovinskoj kartici - napisao je župan.

U imovinskoj kartici Gorana Pauka prijavljeno je 60.000 eura štednje. Kao način stjecanja, naveden je "ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života s ocem i bratom". U imovinskoj navodi i da mu sadašnja plaća iznosi nešto više od 18 tisuća kuna. Ima tri kredita - jedan od 58 tisuća eura, drugi od 4600 eura, a treći od 119 tisuća eura. Supruga mu ima kredit od 15 tisuća eura, navodi u imovinskoj kartici. Pauk duguje i HDZ-u 43 tisuće kuna. Od nekretnina, upisao je stan i garažu u Šibeniku.

Pauk je također i predsjednik Hrvatske zajednice županija, a znamenit je po onoj izjavi na Facebooku od prije nekoliko godina, kad se požalio da mu je plaća župana od 16.000 kuna nedovoljna.

- Znam da izgleda i jeste za hrvatske prilike velika, ali kad s tom plaćom pokrivam dvoje djece na faksu u Zagrebu, dugoročni kredit za kuću, kratkoročni potrošački kredit, moje podstanarstvo s režijama, upisnine na faks i sve druge moguće troškove... onda je i takva nedovoljna - napisao je svojevremeno šibensko-kninski župan.

Njegova druga izjava kojom je ušao u anale jest ona o uhljebljivanju.

- Uhljebio sam puno znanih i neznanih. Kad bismo gledali klasično zapošljavanje, u smislu natječaja, prijave, referenci, onda bismo mogli zaključiti za svakog da se zaposlio "preko veze". Nema onog tko se javio za neki posao a da nije imao neku "preporuku", neku "vezu". Volio bih da sam ih puno više "uhljebio" - kazao je tada HDZ-ov župan za Slobodnu Dalmaciju.

Inače, Goran Pauk ranije je radio kao policijski službenik za gospodarski kriminal. Bio je i načelnik šibenske policije krajem '90-ih.



