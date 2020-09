Kraj istrage: Sidrene 'ralje' bile su neispravne, more nadiralo i potopilo brod kapetana Miškića

Na temelju svjedočanstava trojice preživjelih, a potom i pregleda brodova istoga tipa, istražitelji su utvrdili da je more, prema svemu sudeći, prodiralo kroz sidrene “ralje” kad je brod zahvatio uragan

<p>Istraga u Luksemburgu, jer tamo je brod bio registriran, otkrila je uzrok nesreće tegljača “Bourbon Rhode” 26. rujna 2019. na Atlantiku.</p><p>Naime, “Bourbon Rhode” bio je opremljen sa sustavom zvanim “ralje” instaliranim u stražnjem, krmenom dijelu takozvanog Z-Drivea. Hidraulički sustav nije vezan za sami pogon, nego služi za osiguravanje lanaca tijekom operacije spuštanja sidrenja. Tijekom rada voda može ući u taj odjeljak, odnosno okvir kućišta “ralja”, ali on pri dnu ima tri odvodna nastavka. Kad se ne koriste, “ralje” se spuštaju u okvir kućišta, u razinu palube, a praznine oko okvira dopuštaju da malo vode s palube prodre u tu komoru.</p><p>No problem je kad taj dio broda prestane biti vodonepropusan. I točno to dogodilo se brodu kojim je zapovijedao šibenski kapetan <strong>Dino Miškić</strong>. Čini se da su ova dva poklopca imala određenih propuštanja, što je posebno došlo do izražaja pod pritiskom valova i velikog preljeva vode s krme. Sam taj odjeljak je, naime, brana između vanjskog svijeta i strojarnice. Prvo voda ulazi u njega, a potom preko tih poklopaca, ako su kompromitirani, nadire u strojarnicu. Ti poklopci se trebaju redovito servisirati, i treba postojati dokumentacija da je to napravljeno i kad je napravljeno te postojati zapis ako je bilo eventualnih popravaka - objašnjava nam <strong>Romano Perić</strong>.</p><p>U ovom slučaju, zbog uragana pete kategorije Lorenzo, krma “Bourbon Rhodea” bila je većim dijelom pod vodom i pomorci u tom trenutku nisu mogli puno utjecati na prodor vode kroz te poklopce, a prodor vode je u ovom slučaju bio iznimno snažan. Ovakav sustav je, dodaje Perić, inače specifičan za off shore brodove.</p><p>Sudeći prema izvješću o istrazi u Luksemburgu, pokazalo se da niz brodova iz iste serije kao “Bourbon Rhode” ima isti sigurnosni problem s “raljama” i zbog toga su izdali “službenu preporuku” da se na svaki od njih ugradi dodatna barijera.</p><h2>'Ralje' stoje oko 50.000 eura </h2><p>Kako doznajemo, cijena zamjene cijelog kućišta za “ralje” može jako varirati, ali procjenjuje se na barem 50.000 eura. U pomorskim krugovima nerado se govori o eventualnim troškovima održavanja, nezahvalna je to kategorija jer ovisi o puno faktora. No kažu nam kako su i sami dijelovi uvijek skupi te da samo zamjena poklopaca na okviru može stajati 10.000 eura. Također, objašnjavaju nam kako svi popravci i eventualne preinake moraju biti verificirani.</p><p>Najteže optužbe protiv vlasnika broda, tvrtke Bourbon Offshore, iznio je mornar <strong>Igor Morozov</strong>, koji je naveo kako je brod bio u strašno lošem stanju. U Las Palmas, gdje je brod bio, stigli su neki poljski radnici napraviti brzi remont, od čega nije bilo ništa. Rekao je kako je on stigao u Španjolsku 26. kolovoza i da je sva okupljena posada bila šokirana stanjem broda. U Las Palmasu su inače snimljene i fotografije “ruzinavog” broda. Naveo je i kako su odmah prvi dan primijetili vodu oko strojarnice, što su uspjeli nakratko sanirati, no dugoročno ipak bezuspješno.</p><p>More je prodiralo i do kabina, rekao je Morozov. Kad su uplovili u tropsku oluju Lorenzo, u noći na 26. rujna, brod je počeo puštati na sve strane. Pokušavali su izbaciti more, ali uzalud, strojarnica je bila potpuno potopljena. Kapetan je ugasio motore. Brod se okrenuo na bok i počeo tonuti, a oni su počeli po redu skakati u čamce za spašavanje.</p><h2>Tužili 'Bourbon Rhode' </h2><p>- Neki od straha nisu mogli skočiti, jednog kolegu koji se s nama držao za konop povukao je vir. Samo nas trojica uspjeli smo se popeti na splav. Jednog kolegu smo vidjeli mrtvog, imao je otvorene oči i stisnute šake - ispričao je Morozov. Naveo je kako su odgovor na prvi SOS znak dobili tek sat i 15 minuta kasnije.</p><p>- Sustavi Vsat i FBB nisu radili, radio je samo zastarjeli Inmarsat C - rekao je Morozov.</p><p>Aktivna potraga za sedmoricom nestalih trajala je do 12. listopada.</p><p>Prema neslužbenim izvorima, za pogibiju i nestanak najbližih isplaćena je mizerna odšteta - oko 6600 eura, zbog čega su se članovi obitelji poginulih i nestalih te trojica preživjelih udružili i zajednički tužili Bourbon Rhode. Nije poznato je li i obitelj kapetana Dina Miškića tužila tvrtku koja je kapetana i posadu poslala na Atlantiku u brodu koji je bio u katastrofalnom stanju. Naime, supruga Marijana Kedžo-Miškić i ostatak obitelji zahvalili su se i odlučili da neće ništa komentirati. No i rezultati istrage potvrda su da je kapetan Miškić bio potpuno nemoćan spasiti brod. Po uraganu pete kategorije, s “raljama” koje propuštaju more put strojarnice, nije imao nikakve šanse.</p>