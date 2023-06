Kraj Kraljičine plaže u Ninu pronašli dvije žive periske: 'One imaju šansu živjeti uz naš trud'

Dvije žive plemenite periske pronađene su kraj Kraljičine plaže u Ninu. Iz pulskog Aquariuma objašnjavaju da one vire iz sedimenta, odnosno pijeska 12 centimetara.

- Ukopane su unutra tako da su visoke sigurno više od 25 centimetara i spolno su zrele. Dok su manje od 12 centimetara nisu spolno aktivne. Plemenite periske su hermafroditi, a to znači da imaju muške i ženske gamete. Ove nove pronađene periske udaljene su jedna od druge pet metara i postupak oko njihova očuvanja je drugačiji - govori Aleksandra Beldajković iz pulskog Aquariuma pa dodaje:

- Kad se nađu odrasle jedinke u moru, ostaju tamo. Na toj poziciji će se postaviti kavez koji će ih štititi od raznih predatora kao što su, primjerice, hobotnice i stavit će se plutača žute boje na kojima će stajati simbol 'Ne diraj, plemenita periska u Jadranu'.

Naime, stanje plemenite periske u Jadranskome moru je i dalje kritično. One su pred izumiranjem, stoga su u Aquariumu počeli s aktivnostima zaštite te vrste još 2019. godine. Tad je zabilježen prvi veliki pomor tih školjkaša u Jadranu. On se prvo desio u južnom dijelu Jadrana, u visini Dubrovnika. Upalio se alarm i nakon nekoliko dana počelo se s monitoringom na sjevernom dijelu Jadrana, koji je do tog trenutka bio u dobroj kondiciji. Samo tri-četiri mjeseca nakon toga, u suradnji s resornim Ministarstvom, znanstveni tim Aquariuma uključio se u sve aktivnosti oko plemenite periske koja je strogo zaštićena vrsta još od 1992. godine, pod Barcelonskom konvencijom, koja vrijedi i za našu zemlju.

- Dobili smo tad dozvolu da izuzmeno nekolicinu plemenitih periski, njih tridesetak za koje smo napravili analize. Uzeli smo tkiva i poslali Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu. Otkriven je patogen haplosporidium pinnae koji je ugrozio baš plemenitu perisku, a ne ostale vrste periski. Riječ je o parazitu koji ulazi u školjkaša koji je inače izuzetno jak filtrator. Plemenita periska filtrira dnevno više od 2000 litara mora u danu. Tako je periska, osim fitoplanktona, zooplanktona, došla u doticaj s parazitom koji je izvršio pomor. Kad jednom uđe u školjkaša, naseli se u probavni sustav, širi se prema škrgama i na kraju periska ne može tako brzo filtrirati, izgladnjuje se i ugiba od gladi - objašnjava Aleksandra.

Prvi pomor plemenite periske zabilježen je 2016. u Španjolskoj. Patogen se širio prema Francuskoj, Italiji, te je preko Grčke došao u Jadran. Još nema lijeka.

- Sve to dovelo je gotovo do stopostotne smrtnosti na mnogim lokacijama u Mediteranu i Jadranu te je u samo godinu dana periska dobila status kritično ugrožene vrste u RH, pred izumiranjem. Tad je krenuo projekt očuvanja plemenite periske u Jadranskome moru, koji je koordiniran od strane resornog ministarstva, a sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. U cijelom Sredozemlju, po državi, možemo procijeniti da imamo 10 živućih jedinki, izuzev laguna, gdje ih je više - kaže Aleksandra.

Samo lani, čak 300 puta izlazilo se na teren zbog dojavi o tome kako su ljudi vidjeli plemenite periske.

- Sve te dojave provjerene su od tima stručnjaka iz tri institucije. Najveći broj dobrih dojava je iz sjevernog Jadrana, i to oko Vrsara i Poreča. Postoji više vrsta periski, ali samo je plemenita periska ugrožena. Aquarium je jedina institucija u državi koja nastoji u kontroliranim uvjetima sačuvati te jedinke. Trenutačno imamo osam juvenilnih periski koje su ove godine skupljene s kolektora, te još tri periske koje su više od godinu i pol s nama, a nadamo se da će i dalje tu ostati. Haplosporidium je toliko razoran da u jedan dan može izvršiti pomor na stotine jedinki. Perisku može ubiti u samo 24 sata - zaključuje Aleksandra.

Periske napada parazit, može ih ubiti u 24 sata

