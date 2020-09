Kraj moratorija na ovrhe: 'Kako platiti dug ako nemaš novca?'

U ovom procesu su nam najvažniji interesi ovršenih građana i njih smo saslušali. Zatražili smo od FINA-e podatak o broju ovrha i sukladno ćemo o tome donijeti odluku, rekao je ministar Malenica

<p>Moratorij na ovrhe koji je uveden zbog pandemije ističe 18. listopada, a kod javnih bilježnika trenutačno je 170 tisuća prijedloga za ovrhu. O toj su temi u <a href="https://vijesti.hrt.hr/652665/otvoreno-sto-nakon-isteka-moratorija-na-ovrhe" target="_blank">HRT-ovoj emisiji Otvoreno</a> govorili <strong>Ivan Malenica</strong>, ministar pravosuđa i uprave, <strong>Sarajko Baksa</strong>, Udruga Blokirani, <strong>Vinka Ilak</strong>, FINA, <strong>Zdenko Adrović</strong>, direktor Hrvatske udruge banaka <strong>Nikola Grmoja</strong> i član saborskog Odbora za pravosuđe (Most).</p><p>- U ovom procesu su nam najvažniji interesi ovršenih građana i njih smo saslušali. Zatražili smo od Fine podatak o broju ovrha i sukladno ćemo o tome donijeti odluku. Uzet ćemo u obzir egzistenciju ovršenika, ali i potrebe i potraživanje vjerovnika - rekao je ministar.</p><p>Baksa je rekao kako su mjere odgode donesene zbog koronavirusa, ali korona nije prestala. Dogodila se politika.</p><p>- Još smo u situaciji korone i potrebna je odgoda. Vidljivo je da broj ovrha pada zato što su ljudi deblokirani i počeli su servisirati svoje obveze, ali one stare obveze im stoje zato što ih nisu u stanju servisirati - rekao je i dodao kako je potreban moratorij do daljnjeg dok se ne vidi kako pomoći ljudima da pokriju svoja stara dugovanja.</p><p>Baksa se pita kako natjerati čovjeka da plati nešto što ne može. Kako kaže, Ovršni zakon je represivni i u svojoj sastavnici i nema komponentu humanosti.</p><p>Ilak je rekla kako je Fina dobila podatke od travnja do kolovoza, a to je 174 tisuće novih osnova za plaćanje, ali prema njima se ovrha ne provodi.</p><p>- Kada očekujemo broj zabilježenih javnobilježničkih prijedloga, a oni su 170 tisuća, uobičajeno je da 85 posto od njih postane pravomoćno i kada na to dodamo 145 tisuća, dobijemo oko 320 tisuća predmeta i to je ista situacija kao i prošle godine, istaknula je Ilak.</p><p>Naglasila je da ako se nastavi ovakav trend blokiranih da će ih biti 238 tisuća, a to je isto kao što je bio 31. ožujka.</p><p>- Imamo kontinuirani broj blokiranih i novih ovrha koje primamo na mjesečnoj razini - istaknula je Ilak.</p><p>- U odnosu na 2018. godinu imamo 90 tisuća manje blokiranih i oni kontinuirano idu prema dolje - rekla je i dodala kako ovrhe koje su trenutno kod bilježnika i kod FINE, su ovrhe koje su nastale prije korone.</p><p>- Neplaćena potraživanja koja su nastala za vrijeme korone, doći će na naplatu nakon listopada - naglasila je Ilak za <a href="https://vijesti.hrt.hr/652665/otvoreno-sto-nakon-isteka-moratorija-na-ovrhe" target="_blank">HRT.</a></p>