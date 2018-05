Kraj produženog vikenda: Gust promet prema unutrašnjosti

Pojačan je promet iz smjera mora prema unutrašnjosti, javlja HAK. Povremeno se na autocesti A1 između čvorova Karlovac-Zagreb, u smjeru Zagreba, vozi usporeno, uz kraće zastoje zbog veće gustoće prometa.

Na izlasku s autoceste A1 pred naplatom Lučko kao i na Demerju nema dužih čekanja.

Pojačan je izlazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, a kolona koja se dijelom proteže i na Istarski ipsilon duga je oko 2,5 km.

Zbog radova vozi dvosmjerno, jednom stranom autoceste:

A2 Zagreb-Macelj: između čvorova Zabok i Zaprešić (od 24. +350 do 23.+ 350 km);

A4 Goričan-Zagreb: između čvorova Ivanja Reka i Kraljevečki Novaki te Breznički Hum i Komin, (zatvoren je ulazni krak čvora Kraljevečki Novaki iz smjera Sesveta u smjeru čvora Ivanja Reka);

A6 Rijeka-Zagreb: između čvora Vrbovsko i tunela Čardak (od 23.+500 do 17.+200 km) te između čvorova Ravna Gora i Delnice (38.+700 km do 42.+200 km).

Zabrana za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t danas je do 23:00 sata. Zabrana se odnosi na važnije državne ceste (Jadransku magistralu (DC8) cijelom dužinom), a nema je na autocestama i državnoj cesti DC1, Ličkoj magistrali.