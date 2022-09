'Kralj ćevapa' kombijem se zaletio na dvojicu, tužitelj za njega traži 7 mjeseci zatvora

Tužiteljstvo Ivana Rubelja, "kralja ćevapa", tereti da je 29. lipnja 2022. oko 19 sati u Ulici hrvatskog proljeća u Zagrebu ušao u kafić Bounty te se posvađao s Davorom Tronšekom oko parkirališnog mjesta nasuprot kafića koje je nekada bilo u vlasništvu Rubeljeva poduzeća.

Zatim je izašao i sjeo u svoj kombi. Za njim su izašli Tronšeki koji su stali ispred kombija. Rubelj je potom krenuo prema njima te je prednjim dijelom odgurnuo Richarda Tronšeka. Ovaj je potom šakom udario u vjetrobransko staklo kombija. Rubelj se odvezao nekoliko metara unazad te krenuo prema Tronšekima. Tom prilikom Richard je odgurnuo brata Roberta kako ga Rubelj ne bi pregazio.

Rubelj je optužen za općeopasnu radnju te tužiteljstvo od suda traži da ga kazni sa sedam mjeseci zatvora kao i da mu produži mjere zabrane prilaska Tronšekovima bliže od 200 metara i zabrane uspostavljanja i održavanja veza s Richardom, Robertom i Davorom Tronšekom.

Rubelj tvrdi da nije kriv i da je samo htio parkirati vozilo koje mu služi za rad na parkirališnom mjestu.

- No mjesto je bilo zauzeto te sam otišao u obližnji kafić do osoba za koje mi je poznato da je to njihovo vozilo. Pristojno sam im se obratio no oni su mi predbacili da to nije moje parkiralište. Kada sam izašao kako bi svoje vozilo preparkirao i vratio se kasnije, Robert, Richard i Davor Tronšek stali su ispred kombija. Lagano sam krenuo prema njima kada su mi razbili vjetrobransko staklo te me htjeli izvući iz vozila. Krenuo sam unazad te potom naprijed i skrenuo u prvu uličicu odakle sam nazvao policiju- kazao je Rubelj porekavši da im je htio nauditi i izrazivši žaljenje zbog događaja.

Richard Tronšek je rekao kako je Rubelj ušao u lokal i pitao čija su vozila na njegovom parkingu jer se ista trebaju maknuti. Kad je okrivljenom Richardov otac Davor Tronšek odgovorio kako nitko neće maknuti vozila jer to nije parkiralište okrivljenog nego da je bilo od njegovog pokojnog brata, Rubelj je tada pred svim gostima kafića rekao „sad ćeš vidjeti“.

- Izašao je z lokala i ušao u svoj kombi. Tata, brat i ja smo stali kod Robertovog vozila. Od Rubeljeva vozila nalazio sam se na oko metar kada je on počeo vikati da će se zabiti u auto. Stao sam ispred kombija i rekao mu da se neće zabiti. Rubelj je upalio kombi i krenuo te me gurao oko metar. Kada sam vidio da i dalje želi ići na mene i bratovo parkirano vozilo primio sam se za haubu, dignuo nogu da me ne prignječi te desnom šakom udario u vjetrobransko staklo. Tada je Rubelj otišao s kombijem 4-5 metara unazad, a zatim je naglo krenuo naprijed - kazao je Richard Tronšek .

Njegov brat Robert rekao kako je Richard tada skočio u stranu kako ga Rubelj ne bi udario vozilom te da je njega odguenuo pri čemu je Richard ozlijedio prst ruke.

