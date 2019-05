Kralj derutnih lokala: Brkić je zakupio 41 prostor u Zagrebu

A to vam je uzeo brat Milijana Brkića... Donedavno je tu bio i zaštitar, malo toga se radi, postoje neki sporovi, ne znam gdje je točno sve to zapelo, kaže nam to susjed u zgradi u Vlaškoj ulici u kojoj je tvrtka Joze Brkića od Grada Zagreba zakupila čak 415 četvornih metara.

Trebali su u središtu grada niknuti novi turistički apartmani, ali smo se uvjerili da je prostor zapušten, iako je prošlo skoro godinu dana otkako ih je unajmila Brkićeva tvrtka Super smještaj. Sličnih priča od susjeda smo se naslušali obilazeći centar Zagreba i više prostora koje je Jozo Brkić unajmio. Redovito smo nailazili na zapuštene lokale, u kojima se ništa ne preuređuje, a Brkić je obećao restorane, klubove, ekskluzivne trgovine odjeće...

- Želim ulagati. Oživjeti centar grada. Zaposliti mlade ljude - izjavio je medijima Brkić prije više od godinu dana.Danas nam se više ne javlja, iako smo nekoliko dana uporno pokušavali doći do njega i pitati ga zašto su lokali prazni. Mnogi su se lani začudili kad se u javnosti saznalo da je u zakup dobio čak devet gradskih prostora. Ali u manje od godinu i pol dana Brkić je zapravo uspio doći do čak 41 lokala, i to preko svojih tvrtki.

Osnovao je čak 42 tvrtke

Popis lokala ekskluzivno objavljujemo. No to možda i nije konačni broj jer Zagreb još nije objavio registre iznajmljenih prostora za ovu godinu. Dosad se u javnosti znalo da ima zakupljeno 26 poslovnih prostora i to je sam iznio medijima početkom ove godine. Ali podaci tvrtke Državne nekretnine i registri Grada Zagreba pokazuju impozantnu brojku. Za taj posao Brkić ima 42 tvrtke. Redom ih je osnovao kao jednostavna društva za deset kuna, a kako je jednom priznao, onda s više tvrtki ide na natječaj za neki prostor koji želi. Preko svake tvrtke nudi različite cijene. Brkić je ranije odbacivao nagađanja da ima povlaštene informacije i da mu pomaže to što mu je mlađi brat Milijan Brkić drugi čovjek HDZ-a, potpredsjednik Sabora. A Milijan je bio i u izvrsnim odnosima s Milanom Bandićem.

Bandić je ovaj mjesec izbacio Jozinu tvrtku iz jednog lokala jer ga godinu i pol nije uredio, a dugovao je i zakupninu.

Uz dug za zakupninu koji je Brkić naknadno podmirio, glavni argument za raskid ugovora s Brkićevom tvrtkom Mr. Joseph za gospodu je bio taj što su službenici Grada zaključili da on nema namjeru otvoriti fast food za koji je dobio prostor u Paromlinskoj.

- Uređenje probilo rokove, planiram tamo otvoriti fast food - rekao nam je prošli tjedan Brkić koji se žalio na raskid ugovora.

No, kada smo obišli centar grada, jasno je da ima još lokala u kojoj više od godinu dana ništa nije pomaklo s mjesta. Primjerice, bivši frizerski salon u Hatzovoj, podrumski prostor u Berislavićevoj u kojem je Brkić obećavao jazz klub, prostor u Teslinoj 8, Frankopanskoj, Bauerovoj, Preradovićevoj, na Trgu bana Jelačića. Sve njih iznajmile su Brkićeve tvrtke prije više od pola godine, a neke i prije godinu dana.

Hoće li izgubiti prostore?

- Nemamo pojma tko će tu doći. Sve je zatvoreno otkako se gospodin koji je držao postolarsku radionicu razbolio - kažu nam susjedi u Ilici 34 gdje je Brkićeva tvrtka zakupila manji prostor.

Grad smo zato izravno pitali i hoće li postupiti isto kao i za prostor u Paromlinskoj, odnosno raskinuti ugovore s Brkićevim tvrtkama.

- Grad Zagreb redovito vrši kontrole korištenja prostora i podmirenja obveza te ako zakupnik ne ispunjava ugovorene obveze, poduzimaju se radnje u skladu sa zakonom i gradskom odlukom o zakupu - odgovorili su iz Zagreba prilično neodređeno.

Nismo mogli dobiti nikakav odgovor i na to imaju li Brkićeve tvrtke dugove ili redovito plaćaju zakupninu. Brkić i partneri su očito i sami shvatili da neće moći odraditi sve planirano, pa su nam iz Zagreba potvrdili da su im vratili prostor u Frankopanskoj i u dvorištu Trga bana Jelačića 15. Tvrtka Državne nekretnine koja iznajmljuju poslovne prostore u vlasništvu Hrvatske je također poslala i odgovor iz kojeg je vidljivo da su Brkićeve tvrtke u zadnjih mjesec i pol dana vratile četiri prostora na atraktivnim lokacijama. Ali niz ostalih prostora još ne vraćaju ni državi ni gradu iako su i dalje neuređeni, a u njima nema aktivnosti. Pitali smo i Državne nekretnine koje je tvrtka u ingerenciji Ministarstva imovine Gorana Marića hoće li raskidati ugovore i tražiti prostore nazad.

- Ugovorima je definirano da možemo raskinuti ugovor ako zakupnik bez opravdanog razloga ne koristi poslovni prostor duže od 30 dana. Zakupnicima su poslani dopisi da se očituju o korištenju i stavljanju u funkciju prostora i nakon toga ćemo utvrditi postoje li uvjeti za otkaz ugovora - odgovorili su nam iz tvrtke Državne nekretnine.

Unatoč tomu što jedne prostore drži prazne, Brkić se sa svojim tvrtkama i dalje javlja na natječaje za državne lokale!

Šutnja Brkića i partnera

Samo ove godine su zakupili čak 12 poslovnih prostora u centru Zagreba. Neke i prije manje od mjesec dana. Pred kraj travnja, kada je i Bandić raskinuo ugovor s Brkićem, Državne nekretnine su poništile zakup na kojoj je Brkićeva tvrtka dala najbolju ponudu.

- To je hajka - rekao je Jozo Brkić za Jutarnji list stavljajući u kontekst gubitak ugovor s tim što je protiv njega i brata Milijana otvorena istraga jer su pratili komunikaciju četiri žene.

Zakupljeni prostori koji su u funkciji su u manjini. I to je izgleda tajna Brkićeva modela. Sve tvrtke koje su zakupile državni ili gradski prostor i u njima je pokrenut posao su prodane ili u cijelosti ili samo djelomično. Zakon inače brani davanje prostora u podzakup trećim osobama, ali kada Brkić proda udjele u tvrtki, zakupnik ostaje isti iako je vlasnik drugi. Po kojoj cijeni prodaje udjele? To je nemoguće doznati iz javnih podataka, a niti Brkić niti neki od njegovih partnera nisu htjeli razgovarati s nama unatoč više poruka i poziva. Brkić negdje ostane suvlasnik, negdje ne. U tvrtkama koje su otvorile suvenirnicu u državnim i gradskim prostorima u Vlaškoj, kafić The Brick u Radićevoj i Miškec bar sada je suvlasnik Nikica Perić, trgovac i ugostitelj iz Dubrave.

'Super smještaj': Želi urediti apartmane za najam

Foto: Željko Hladika/24sata

Tvrtku Super smještaj je osnovao Brkić. Zakupljuje prostore za apartmane. Brkić je putem tvrtke zakupio četiri lokacije (Vlaška 88 na slici), a onda udjele prodao. Funkcionalnih apartmana još nema.

Brkićev model: Unajmi pa prodaj

Foto: Željko Hladika/24sata



1. Jozo Brkić osniva desetke tvrtki kojima se javlja na natječaje za zakup poslovnih prostora. Čak i sam nekada traži raspisivanje natječaja. Nudi sa svojim tvrtkama različite cijene.



2. Uglavnom uspijeva ponuditi cijene bolje od konkurencije. Kada dobije prostore, plaća zakupninu, ali većinu njih ne uređuje. Sam je jednom priznao da traži partnere koji bi s njim ulagali.



1. Jozo Brkić osniva desetke tvrtki kojima se javlja na natječaje za zakup poslovnih prostora. Čak i sam nekada traži raspisivanje natječaja. Nudi sa svojim tvrtkama različite cijene.

2. Uglavnom uspijeva ponuditi cijene bolje od konkurencije. Kada dobije prostore, plaća zakupninu, ali većinu njih ne uređuje. Sam je jednom priznao da traži partnere koji bi s njim ulagali.

3. Državne i gradske lokale po zakonu ne smije dati u podzakup. Ali zato jednostavno proda djelomično ili cijele tvrtke koja imaju pravo zakupa za određeni lokal. To nije nelegalno, a cijena po kojoj prodaje je nepoznata.

