Kralj dostavljača varao državu i uzimao strane radnike na crno: 'Pokrenuli smo brojne prijave...'

Protiv navedenog poslodavca pravne osobe, kao i protiv odgovorne osobe poslodavca podnijeli smo pet optužnih prijedloga te izdali jedan prekršajni nalog. Utvrđene nepravilnosti odnosile su se na sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme protivno odredbama ZR-a, neprijavljivanje radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, uključujući prijavljivanje nakon proteka propisanog roka, neizdavanje radnicima pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu prije početka rada kad ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, te nevođenje ili nevođenje na propisani način evidencija o radnicima (osobito evidencija o radnom vremenu).

Stoji to u odgovoru Državnog inspektorata koji se osvrnuo na poslovanje tvrtke Meta Mate, koja zapošljava oko 300 dostavljača, od kojih su oko dvije trećine strani radnici. Vlasnik tvrtke je Mate Dučić, kojeg nazivaju “kralj dostavljača”, a inspekcija mu je od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2023. na vrata došla 46 puta, i to 39 inspekcijskih nadzora u području radnih odnosa i sedam inspekcijskih nadzora u području zaštite na radu, od kojih je jedan još u tijeku.

Inspektorat je, uz to, naredio Mati Dučiću da mora prijaviti sve radnike te da ugovori moraju biti usklađeni sa Zakonom o radu. Za komentar smo se obratili i samom Dučiću, ali nam se do zaključenja ovog broja nije povratno javio.

O problematici s radom stranih radnika obratili smo se Woltu, jednoj od najvećih kompanija koje se, među ostalim, bave i dostavom hrane. Oni su nam kazali kako navedenu situaciju ne mogu komentirati jer “Wolt Hrvatska nikada nije niti u jednom obliku poslovno surađivao s tvrtkom Metamate”, ali su nam objasnili kako reguliraju rad stranih radnika.

- Nažalost, s godinama primjećujemo sve manje prijava za obavljanje dostava na našoj platformi jer se općenito velik broj poslovnih sektora u cijeloj državi susreće s istim problemom, nedostatkom radne snage. Naše tvrtke posrednici, odnosno ‘agregatori’, pitale su nas mogu li otvoriti svoje oglase za posao za strane državljane kako bi mogli osigurati dovoljan broj ljudi, na što smo pristali jer ne pravimo razliku između partnera dostavljača, ne prikupljamo podatke o tome odakle su, naša platforma je otvorena za sve i svi su jednako plaćeni - rekli su nam iz Wolta te dodali kako je važno napomenuti da oni nisu njihov poslodavac.

- Sve partner firme s kojima poslujemo brinu o svojim radnicima i za sada nismo dobili ni jednu pritužbu od strane stranih radnika na uvjete života ili bilo što drugo. Ako do toga dođe, dolazi do prekida poslovne suradnje. Želimo raditi isključivo s partner firmama koje zaista brinu o svojim ljudima - pojasnili su iz Wolta i naglasili kako pružaju mogućnost rada i putem obrta od početka svog poslovanja u Hrvatskoj.

- Proteklih smo godina poticali partnere dostavljače da otvore obrte kako bi ostvarili direktnu suradnju s Woltom. Organizirali smo i edukacije o načinima otvaranja vlastitog obrta, sa savjetima o mnogim poslovnim aspektima, poput vođenja računovodstva, no interes je bio slab. Sad smo ponovno uvažili interes koji su dostavljači pokazali za rad putem obrta i ponovno otvorili mogućnost sklapanja partnerstva s novim obrtima - zaključili su.

