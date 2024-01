Kraljevi Adventa muljaže će odraditi za opće dobro: Evo kako su ih 24sata raskrinkala

Bivši vozač Milana Bandića, Zdenko Krajina i ugostitelj Denis Mohenski priznali su da su podmićivali bivšeg zagrebačkoga gradonačelnika te se nagodili s Uskokom na blage kazne. Krajina je osuđen na 10 mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro te su mu oduzeli 40.000 kuna protupravno stečene imovinske koristi. Također su mu izrekli sporednu novčanu kaznu od 55.000 eura, a mora platiti i 5000 eura sudskih troškova.

Denis Mohenski je osuđen na 11 mjeseci zatvora, koje su mu zamijenili radom za opće dobro. Kaznili su ga i plaćanjem sporedne novčane kazne od 60.000 eura te također mora platiti 5000 eura troškova. Za razliku od njih dvojice, Jelena Čeklić, trećeoptužena u aferi Advent, nije se nagodila pa je postupak u odnosu na nju razdvojen. Tereti ih se za zloporabu položaja i ovlasti te da su od kolovoza 2016. do siječnja 2020. podmitili Bandića s 400.000 kuna ili mu činili razne usluge kako bi njihove tvrtke dobile kućice, bilo za Advent, bilo za neke druge manifestacije, na prostoru koji su njih dvojica željeli i koji im je odgovarao. Jelena Čeklić je kao članica Povjerenstva za davanje javnih površina u zakup radila, navodi se u optužnici, po Bandićevu nalogu, odnosno osiguravala je da Povjerenstvo odluči kako Bandić kaže te da Mohenski i Krajina dobiju što traže.

- Bandiću sam godišnje davao po 100.000 kuna kako bih dobio lokacije koje sam želio. Novac za Bandića sam predavao Krajini - rekao je Mohenski u obrani tijekom istrage.

Krajina je rekao da ga je Bandić znao pitati: "Kad će Deno dati pare" i da je Bandiću prosljeđivao novac koji mu je Mohenski dao.

- Meni je Bandić od toga davao godišnje 10.000 kuna. Ja Bandiću mito nisam davao, no bio sam mu sluga 24 sata - govorio je Krajina tijekom istrage.

Obojica su nakon uhićenja u srpnju 2021. negirali krivnju i davanje mita, no očito su se tijekom istrage predomislili.

Kad je istraga u ljeto 2021. otvorena, tužitelji su tvrdili da su Krajina, Bandić i Mohenski tako zaradili pet milijuna kuna koje su podijelili, no do podizanja optužnice je taj iznos pao na 400.000 kuna mita Bandiću od poslova s adventskim i sajamskim kućicama. Podsjetimo, radilo se o uhodanome modelu koji je u seriji istraživačkih tekstova raskrinkao 24sata.

U studenom 2019. objavili smo prvi u seriji istraživačkih članaka o zagrebačkom Adventu i mutnim igračima koji su preuzeli ovu manifestaciju. Princip je jednostavan. Grad bi privilegiranim igračima za bagatelne cijene davao gradske lokacije za kućice, a onda bi ti isti igrači iste te kućice davali u podnajam po višestruko višim cijenama. Koliko višim cijenama? Iznosi su se kretali od 23.000 pa do čak 100.000 kuna. Po kućici.

Mohenski je bio mali ugostitelj s Trešnjevke i držao je bistro Deno. U tom bistrou je inače jeo i Bandićev vozač Krajina. Kad je prethodna ekipa koja je namještala poslove na Adventu u Zagrebu raskrinkana i uhićena, Mohenski i Krajina su uletjeli kao novi igrači. Dobili su za siću i po naredbi Bandića gradske trgove, a onda su iznajmljivali kućice po višestruko višim cijenama. Taj model se najviše vidio na Adventu, gdje je Mohenski te 2019. godine dobio mjesto za čak 50 kućica oko Trga bana Jelačića koje je iznajmljivao po cijenama od 35 do 100 tisuća kuna. Gradu je Mohenski platio tek 311.000 kuna. Uz to, imao je i svoju ugostiteljsku kućicu na početku Gajeve ulice koja je bila okrenuta prema trgu. Ali nije Advent jedini. I Krajina je imao svoju tvrtku koja je funkcionirala na isti način, ali za razne druge manifestacije i sajmove koji su se održavali na glavnom zagrebačkom trgu, dok je Mohenski organizirao "Ljeto u Gradu" i slična događanja. Model je funkcionirao pet godina. Zaradu su, po svemu sudeći, dijelom uložili i u nekretnine. Kad je 2021. protiv njih otvorena istraga, upravo su završili gradnju velebnih vila s bazenima pored Novigrada. Vile su nedaleko jedna od druge i na njima je bila zabilježba Uskoka da ih ne smiju prodati. Mohenski je pak vilu prenio na suprugu, a on ima doživotno pravo korištenja. Dok je ona od Krajine od početka glasila na njegova oca. Ali zabrana otuđenja ne znači i zabranu iznajmljivanja pa su ih rentali i na njima lijepo zarađivali.

Mohenski svoju vilu reklamira kao objekt s pet zvjezdica, s četiri spavaće sobe, četiri kupaonice, bazenom, saunom, besplatnim biciklima i svim ostalim potrepštinama za ugodan boravak. Slično je i s Krajinovom vilom. Prošlo ljeto booking im je bio dobar, odnosno od lanjskog iznajmljivanja vila gotovo su zaradili dovoljno da plate kaznu.