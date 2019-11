Mikijevi kraljevi Adventa: Dao im je kućice da zarade milijune

Cijela manifestacija Advent u Zagrebu koja počinje u četvrtak unaprijed je namještena za određene tvrtke i udruge koje zatim preprodaju pravo na lokacije i tako dobro zarađuju na gradskoj imovini. Nema nikakvog natječaja za desetke kućica koje će biti postavljene u središtu metropole. A bit će ih ukupno čak 228.

Zagreb će zaraditi siću u odnose na milijune koji će se okrenuti na manifestaciji. Ovisno o veličini kućice, Zagreb će od zakupa površine po kućici dobiti od 2800 kuna do 8.240 kuna za cijeli Advent koji traje 40 dana, a neki će ih dobiti i besplatno. A ti sretnici koji su dobili posao dalje te iste kućice iznajmljuju po cijenama od 23.000 pa čak i do 100.000 kuna.

Pojedinačni ugostitelj koji ima ideju za prodavati hranu ili piće na Adventu tako nema nikakvu mogućnost obratiti se direktno Gradu ili Turističkoj zajednici i dobiti jeftinu kućicu, nego mora ići preko privatnih tvrki i plattii im znatno višu cijenu. Takav model nemaju drugi gradovi.

Sve je unaprijed poznato i namješteno

Pokazalo je to opsežno istraživanje koje su provela 24sata u cijelom biznisu poslovanja s ugostiteljskm kućicama na Adventu. Da je sve već unaprijed poznato i namješteno, otkrila je sama Turistička zajednica Grada Zagreba koju vodi Martina Bienenfeld.

Ona je još prije 10-ak dana objavila koje tvrtke će sudjelovati u manifestaciji Advent u Zagrebu. Lijepo su pobrojali i lokacije koja je svaka dobila. Jedna je dobila Zrinjevac, druga Trg bana Jelačića i okolne ulice, treća Europski trg, četvrta Strossmayerovo šetalište itd. I sve one se naveliko pripremaju za manifestaciju te su kućice već dali i u podnajam drugim ugostiteljima. Ali tko je odobrio da tvrtke „Kokoš ili jaje“, „Katapult koncept“, „Katapult event“, "Katapult promocija", „Demo rebus“, „Svibanj projekt“, „Dobra nota“, „Pepermint“," i ostali smiju zauzeti cijeli centar grada? E to je prava misterija.

Pitali smo Turističku zajednicu Zagreba je li bio neki natječaj, javni poziv, po kojim kriterijima su to odobrili sudjelovanje u manifestaciji baš tim tvrtkama i koliko će biti kućica. Odgovor je bio rezolutan: Nemaju oni ništa s tim.

- Turistička zajednica ne iznajmljuje, ne raspolaže, niti je nadležna za adventske kućice, stoga ne raspisuje natječaj za iste. O postavljanju kućica na javnim površinama tijekom cijele godine, pa tako i tijekom Adventa, odlučuje i nadležan je Grad Zagreba – glasio je odgovor Bienenfeld.

Bez odobrenja

Poslali smo zato Gradu Zagrebu koji vodi Milan Bandić popis baš svih tvrtki i udruga koje je objavila Turistička zajednica. Pitali smo je li bio natječaj i koliko kućica im je Zagreb odobrio postaviti. Odgovor je prošli tjedan bio jednostavan: Nitko nije dobio odobrenje!

- Pravnim osobama navedenima u upitu, zaključno sa 21. studenoga 2019., nisu izdana rješenja za zauzimanje javne površine povodom Adventa u Zagrebu - odgovorili su iz Ureda za prostorno uređenje i komunalne poslove Grada Zagreba.

Dakle, Turistička zajednica je objavila tvrtke koje će postaviti svoje kućice po cijelom centru, a s tim navodno nema ništa. Dok Grad Zagreb istim tim tvrtkama nije dao nikakvo odobrenje da budu dio Adventa. Što ne znači da im neće dati, ali kada to odobrenje i stigne, to samo svjedoči da se unaprijed znalo tko će dobiti lukrativne poslove.

Tek su nam u utorak popodne rekli da su odobrenja stigla za sve one koji će raditi. Unatoč tome, Grad tvrdi da se svi mogu javiti i dobiti pravo na zauzimanje javnih površina iako su one već davno zauzete!

– U praksi, jedini je kriterij raspoloživost lokacije. Dakle, javne površine su jednako dostupne svima pod istim uvjetima te nema nikakvih arbitrarnosti u postupanju Povjerenstva - odgovaraju nam iz Grada zašto nema natječaja i kako su svi ravnopravni.

Iz svega iznesenog, to jednostavno nije točno. Jer sve tvrtke koje će zarađivati na Adventu, lokacije su dobile i prije nego je Povjerenstvo donijelo odluku da na to imaju pravo.

Nije točan niti stav Turističke zajednice da oni nemaju ništa s iznamljivanjem kućica. U odgovoru Grada se navodi da je Turistička zajednica dobila pravo organizacije i postavljanja 45 kućica na Zrinjevcu te 19 ugostiteljskih kućica, četiri staklena trgovačka paviljona i klizalište na Tomislavcu.

Ali neće Turistička zajednica prodavati suvenire i kobasice nego su to prepustili privatnim tvrtkama Katapult event i Katapult koncept, jednima od kraljeva ovogodišnjeg i prošlogodišnjih Advenata koji uopće ne moraju platiti zakup Gradu.

Kraljevi Adventa

Adventom u Zagrebu dominira šestero igrača koji imaju najveći broj najunosnijih kućica na najatraktivnijim lokacijama.

Prvi među njima i apsolutni rekorder je tvrtka Demo Rebus. Oni su dobili pravo postaviti kućice na početku Gajeve, u Varšavskoj, Bogovićevoj, Petrićevoj, Trgu Petra Preradovića, kod HNK, ali i na Trgu Ante Starčevića. Vlasnik je Denis Mohenski, čiji je i bistro Deno na zagrebačkoj Trešnjevci koji je nazvao po svom nadimku. Mohenski je danima uporno izbjegavao naše pozive za razgovor. Naposljetku, uspjeli smo razgovarati s gospođom koju je angažirao za odnose s javnošću.

- Bit će 26 ugostiteljskih i 26 trgovačkih kućica i sve su u podnajmu. Ima dosta onih koji su bili i prošle godine, među njima je i kućica koju drži Miroslav Škoro - rekla nam je. Nije nam otkrila cijenu po kojoj oni dalje iznajmljuju kućice.

Ipak, iz Grada su nam odgovorili kako je Demo Rebus dobio odobrenje za 50 kućica. 30 ugostiteljskih i 20 trgovačkih. Zauzvrat će morati platiti Gradu gotovo 312 tisuća kuna.

Prema sugovornicima iz Grada, presudno za posao Demo Rebusa na Adventu već treću godinu bilo je poznanstvo Mohenskog sa Zdravkom Krajinom, Bandićevim vozačem koji je također u biznisu s kućicama, ali on je Trg zauzimao prije Adventa.

- On svaku kućicu dalje iznajmljuje ugostiteljima od 60.000 kuna naviše. Samo one na lošijim lokacijama su oko 35.000 kuna. On je apsolutni kralj Adventa - kaže nam izvrsno upućeni sugovornik koji je imao priliku i poslovati s Mohenskim.

Formalno, vlasnica firme je Sunčica Mohenski, a Denis je direktor. Demo rebus je osnovan u rujnu 2016., a već iste godine su sudjelovali na prvom Adventu i uprihodili 3,55 milijuna kuna. Prošle godine su uprihodili 4,91 milijun kuna, a bruto dobit im je iznosila 1,4 milijuna kuna. Demo Rebus službeno nema zaposlenih.

Jedan od kraljeva Adventa su i tri tvrtke sa zajedničkim imenom: Katapult promocija, Katapult koncept i Katapult event. Dodijeljene su im sljedeće lokacije: Advent na Zrinjevcu, Ledeni park na Trgu kralja Tomislava te Advent u Maksimiru. Kako smo već spomenuli, oni su u specifičnoj poziciji jer surađuju direktno s Turističkom zajednicom koju vodi Bandiću omiljena Martina Bienenfeld. Tvrtke s imenom Katapult se nisu javljale Gradu, to je umjesto njih učinila Turistička zajednica koja ne plaća niti lipu za zakup površina. A u biti posao odrađuju "Katapulti".

Na Zrinjevcu će biti raspoređeno 19 ugostiteljskih i 26 suvenirskih kućica. U Ledenom parku bit će 20 gurmanskih kućica, a na Maksimiru njih 12. Kako ima najniži trošak, otpočetka su u organizciji Adventa, tvrtke s imenom Katapult daju i najjeftinij najam drugim ugostieljima. Najam ugostiteljskih kućica na Zrinjevcu za svih 40 dana stoji 29 tisuća kuna, a suvenirskih 8 tisuća kuna.

S druge strane, najam ugostiteljskih kućica na Trgu kralja Tomislava stoji 27 tisuća kuna, dok je najam istih na Maksimiru 25 tisuća kuna. Humanitarnim udrugama kućice su ustupljene bez naknade.

U ove cijene su, između ostalog, uključene struja i instalacije, skupljanje otpada, pokretni WC objekti, naknada ZAMP-u, zaštitari, razglas, rasvjeta, pozornica, grijalice, promocija, odgovorili su nam iz tih tvrtki...

Katapult event je osnovan 2017. Direktor i vlasnik je Mario Klapčić, prijavljen na istoj adresi kao firma. Zanimljivo, Katapult koncept je osnovan 2015. i prijavljen je na istoj adresi kao i Katapult event. I njemu je vlasnik i direktor Mario Klapčić. Na kraju, Katapult promocija je osnovana 2011., a vlasnica i direktorica joj je Slavica Olujić Klapčić.

Sljedeći od velikih igrača je firma Kokoš ili jaje. Oni su zauzeli Trg Josipa Jurja Strossmayera na kojemu se već godinama održava popularno Fuliranje. Začetnici su drugačijeg gastro ugođaja zagrebačkog Adventa. Imat će 37 kućica, a zauzvrat će morati platiti Gradu nešto manje od 180 tisuća kuna.

Za razliku od ostalih, Kokoš ili jaje ne unajmljuje kućice, već imaju svoje na kojima će se predstaviti tridesetak različitih gastro kuhinja i barova. Cijena najma je poslovna tajna, ali iz razgovora s jednim najmoprimcem doznali smo kako cijene variraju, ovisno radi li se o restoranskoj ili bar kućici.

Kokoš ili Jaje je osnovana 2012., a direktor i vlasnik joj je Roman Pokos, inače prijatelj s Damjanom Ljuštinom, sinom Dušana Ljuštine, jednog od najbližih Bandićevih suradnika. Prokuristica tvrtke je Dušanova snaha Ivna Franić Ljuština.

Europski trg pripao je tvrtki Svibanj projekt. Oni će tijekom Adventa sveukupno na različitim lokacijama imati 36 ugostiteljskih i trgovačkih kućica, kažu nam iz Grada. Ugostiteljske će iznajmljivati za 40 tisuća kuna, a suvenirske za 16 tisuća kuna. Zauzvrat će morati platiti Gradu malo iznad 101 tisuće kuna.

Svibanj projekt osnovan je 2014. Direktorica i vlasnice od ove godine je Ivana Periša, dok je proteklih godina tu funkciju obavljala Maja Pleša.

Firma Pepermint dobila je Trg bana Jelačića ispred kavane Johan Franck. Oni će, kako doznajemo od Grada, imati 16 kućica. Zauzvrat će morati platiti Gradu nešto manje od 132 tisuće kuna. Za razliku od prošlih godina, ove će imati i jednu svoju kućicu, rekli su nam iz Peperminta. Ostale daju u najam, i to po različitim cijenama koje se kreću između 40 i 100 tisuća kuna, ovisno o veličini kućice. Najam velikih kućica će se računati kao najam dviju malih, što znači da ako najam jedne male iznosi oko 40 tisuća kuna, najam jedne velike kućice će iznositi između 80 i 100 tisuća kuna.

Pepermint je osnovan 2009. Vlasnici tvrtke su Tomislav Ricov i Boris Kovaček, a prokurist Hrvoje Bošnjak.

Tu je i Dobra nota, tvrtka Kraljeva ulice, koja je dobila Strossmayerovo šetalište. Vlasnici su Miran Hadži-Veljković i Zlatko Petrović, koji je također i direktor firme. Cilj im je, kako kažu, stvoriti starozagrebački štih, a ove godine imat će deset kućica. Zauzvrat će morati platiti Gradu 31.666 kuna. Cijene najma za ugostitelje će se kretati po sredini između 40 i 100 tisuća kuna.

Pored svih njih, Hrvatska obrtnička komora se uspjela primjerice izboriti da dobije direktno ugostiteljske i suvenir kućice ispod sata na Trgu, a upravo zato kako bi mali obrtnici izbjegli skupo plaćanje "posrednika".

Odakle dolazi većina kućica?

Cijela jednadžba Adventa nije potpuna bez tvrtki Kurija i Fest i obije su iz Karlovca. U njihovom vlasništvu je većina kućica koje su na Adventu jer im je iznajmljivanje kućica, šatora i ostale opreme za manifestacije osnovni posao.

Kraljevi Adventa od njih naruče kućice, oni ih dovezu i postave, a onda ih Kraljevi iznajmljuju dalje. Kako smo saznali u tvrtki Fest, prosječna cijena jedne kućice je šest tisuća kuna za cijeli Advent u Zagrebu.

Kurija bi trebao biti i jefiniji ali su nam objasnili da u ovom trenutku ne mogu dati točne cijene zbog varijacija veličine kućica. U svakom slučaju, i uz taj trošak ostaje dovoljno prostora za zaradu od daljnjeg najma.

Tema: Hrvatska