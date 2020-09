Krao pršut, sir, kozmetiku, alat

Policija je uhvatila lopova koji je krao po trgovačkim centrima na području Biograda. pronađen je i njegov plijen a on je bio raznolik - od krema za lice do listova za kružnu pilu...

<p>Muškarac (38) se vozilom u petak oko 18 sati dovezao u Sv. Filip i Jakov kod Biograda. Tamo je imao dobar plijen 19. ovog mjeseca: uspio je iz trgovine ukrasti više od 20 komada vakuumiranog pršuta i oko dva kilograma sira, što vrijedi oko 1.400 kuna.<br/> No tjedan dana kasnije, nije bio te sreće. U trgovačkom centru ukrao je kozmetiku, od muških i ženskih krema za lice pa do roll ona. No, vidjeli su ga radnici te trgovine. <br/> - Kad su ga djelatnici trgovine uočili, većinu artikala je vratio te pobjegao iz trgovine. Zadržao je jednu kremu - kaže <strong>Ivana Grbin</strong>, policijska glasnogovornica u Zadru .</p><p>Potom se odvezao do trgovačkog centra u Biogradu, gdje je s polica ukrao punjač za mobitel za automobil, ruksak, 15 komada listova za kružnu pilu i drugi alat, ukupne vrijednosti oko 900 kuna, nakon čega je sjeo u auto i pobjegao. Dovezao se do drugog trgovačkog centra u Biogradu. Valjda mu još nije bio završio radni dan. Ali pogriješio je. Upao je ravno u policijsku čeku. <br/> </p><p>- Tamo su ga zatekli policijski službenici policijske postaje Biograd te su ga doveli u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Kod njega su u vozilu pronađeni otuđeni predmeti, koji su vraćeni odgovornoj osobi trgovačkog društva iz koje su ukradeni .Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 38-godišnjaka državnom odvjetništvu je podnesena kaznena prijava zbog kaznenih djela krađe - kaže Grbin.</p>