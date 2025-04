Kreće isplata većih potpora za roditelje: 'Obećano, ispunjeno'

Ministar demografije Ivan Šipić je uoči sjednice Vlade najavio isplate povišenih porodiljnih i roditeljskih naknada, koje su narasle s 995 na 3.000 eura, za drugih šest mjeseci, koje kreću u četvrtak, 17. travnja. Drugi dio isplata će biti 25. travnja.

- Evo, obećano, ispunjeno. Ovo je veliki iskorak i poruka Vlade i ovog novog Ministarstva da nam je stalo do roditeljstva, majčinstva, sigurnosti djece i kompletno obitelji rekao je.

Potpore će se isplatiti više od 48.000 korisnika i korisnica.

- To je ogroman iskorak s obzirom na to da je samo šest mjeseci bila puna plaća, a nakon toga limit do 995 eura. Sada je puna plaća godinu dana i za drugih šest mjeseci limit od 3000 eura - pojasnio je.



Radi se i na revidiranju dječjeg doplatka.

- Ekipa iz ministarstva radi na tome, dogodilo se da su zbog cenzusa i povećanja plaća neki ispali iz mjere, a nama to nije cilj, nama je cilj da sva djeca imaju dječji doplatak. To će se analizirati i prijedlog doći kad se Vlada usuglasi o njemu - zaključio je.