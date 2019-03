Stižu nove cijene od 1. travnja: Evo za koliko poskupljuje plin...

Prosječnom zagrebačkom kućanstvu godišnji izdaci za plin bit će 275 kuna veći nakon poskupljenja koje stupa na snagu u ponedjeljak 1. travnja.

Prema odluci Hrvatske regulatorne agencije (HERA), u Narodnim novinama su objavili cijene 35 opskrbljivača plina iz svih dijelova Hrvatske.

U našoj tablici usporedili smo cijene tarifnog modela 2, po kojem se struja naplaćuje prosječnim kućanstvima. Zagrepčani će kilovatsat plina od 1. travnja plaćati 0,3096 kuna, a dosad je stajao 0,2851 kunu. Plin je poskupio 8,6 posto pa će prosječno kućanstvo koje godišnje troši 12.500 kilovatsati plaćati 275 kuna više.

- Kilovatsat plina poskupljuje prosječno 2,2 lipe. Tko troši 1000 kilovatsati plina na mjesec, plaćat će od ponedjeljka 22 kune više - rekao je Nenad Kurtović, stručnjak za energetsko tarifiranje.

Dodao je da će u Zagrebu plin u postotku poskupjeti više nego u Rijeci, Puli ili Dalmaciji. No i dalje će po kilovatsatu biti jeftiniji nego u priobalju gdje je veći trošak distribucije. Naime, trošak distribucije plina ovisi o području. Tako će plin za kućanstva, ovisno o opskrbljivaču, poskupjeti između 4,1 i 8,6 posto, a u prosjeku 6,9 posto.

HERA je odredila najveću dopuštenu veleprodajnu cijenu plina na cijelom području Hrvatske. Odredili su i da nigdje ne smije poskupjeti više od 10 posto, iako su objavili da su veleprodajne cijene plina na svjetskom tržištu porasle 19,6 posto.

HERA će o cijenama za kućanstva odlučivati do 2021., a nakon toga će cijena ovisiti isključivo o tržištu. Od 1. siječnja 2020. poskupljuje cijena distribucije plina pa će računi biti veći za dodatnih 0,3 posto.

Najskuplji plin nakon poskupljenja bit će kod tvrtke EVN Croatia plin, koja opskrbljuje Dalmaciju. Kilovatsat će stajati 0,384 kune. Najjeftiniji će biti u Brod plinu, 0,291 kunu. Brođanin će 1000 kilovatsati plaćati 93 kune manje nego Dalmatinac.

Među najskupljima će biti i druga dva opskrbljivača s obale. U Energu iz Rijeke kilovatsat će stajati 0,3756 kuna, a u Plinari iz Pule 0,383 kune. U kontinentalnoj Hrvatskoj najviše cijene kilovatsata plina imat će Prvo plinarsko društvo iz Vukovara (0,351 kunu), Međimurje plin (0,34375), Plin iz Konjščine (0,34675) te Plin projekt iz Nove Gradiške - 0,351 kunu.

U Dalmaciji je najskuplji plin

Darkom iz Daruvara, Komunalac iz Garešnice, Komunalije iz Čazme te Plin Vrbovec zadržat će cijenu kilovatsata plina ispod 30 lipa, pa će njihovi korisnici plaćati gotovo 10 lipa manje nego Dalmatinci.

Valja reći da kod nekih opskrbljivača građani nisu plaćali priključke nego im obračunavaju višu cijenu plina. Za takve neće vrijediti cijene koje navodimo.

Odvoz otpada plaćaju 105 posto više

Osim plina, od 1. travnja će za više od 20 posto poskupjeti struja za gospodarstvo. Budući da su porasle veleprodajne cijene struje, vjerojatno će porasti i za kućanstva. Spominje se da bi to moglo biti već u lipnju. No to poskupljenje trebalo bi biti manje od onoga za poduzetnike.

U pojedinim gradovima i općinama već je poskupio odvoz komunalnog otpada. Kako je pisao Glas Istre, u Medulinu su poskupljenje najviše osjetila dvočlana kućanstva. Prije poskupljenja plaćali su 38,32 kn, a novi računi skočili su na 78,51 kunu, što je 104,88 posto više. Većina građana Hrvatske još ne zna koliko će plaćati odvoz smeća prema novome modelu, u kojem će dio cijene biti fiksni, a dio ovisiti o broju pražnjenja kante s miješanim otpadom.

Sutra čitajte kako provjeriti rade li mjerila za struju, vodu i plin ispravno.

Isporučuju i očitavaju prostorne metre, a naplaćuju kilovatsate...

Foto: MATTEO GIRELLI

Na plinomjeru očitavamo potrošnju u prostornim metrima. Da bismo dobili kilovatsate, taj iznos moramo pomnožiti s 9,7, koliko je ogrjevna vrijednost (ili okruglo 10 za okvirni izračun). Taj broj (9,7) označava kvalitetu plina, a može se pronaći na stranici operatera i razlikuje se za svako područje distribucije plina.

Množenjem očitanja i ogrjevne vrijednosti plina dobit ćemo iznos u kilovatsatima, koji treba pomnožiti s cijenom po kilovatsatu. Tome treba pribrojiti fiksnu naknadu (14 kn) te 25 posto PDV i tako smo dobili konačan iznos računa za plin.

Tema: Hrvatska