Krenule ovrhe, kako saznati je li protiv vas pokrenuta jedna?

<p>Od danas prestaje važiti <a href="https://www.24sata.hr/news/podstanarka-sam-imam-dvoje-djece-kad-danas-sjedne-ovrha-nece-nam-ostati-niti-jedna-kuna-722826" target="_blank"><strong>privremena obustava ovrha koje je Vlada zaustavila na šest mjeseci</strong></a> zbog pandemije. </p><p>Tijekom moratorija u evidenciju Fine stiglo je više od 217.000 novih ovršnih prijedloga koji su ovih šest mjeseci bili na čekanju, a iz ureda javnih bilježnika najavljuje se pristizanje još 170.000, koji se uglavnom odnose na komunalne račune.</p><h2>Kako provjeriti?</h2><p>Statistika s Fine pokazuje da više od polovica blokada otpada na dugove prema bankama.</p><p>Svaki građanin može besplatno provjeriti je li kod Fine zaprimljena osnova za plaćanje temeljem koje će biti provedena ovrha na njegovim novčanim sredstvima, i to putem sustava e-Građani i u Fininim poslovnicama.</p><p>Građani koji žele provjeriti je li kod javnog bilježnika protiv njih pokrenut prijedlog za ovrhu mogu tu informaciju dobiti kod Javnobilježničke komore, tel. 01 6065 510.</p><p>- Preko sustava e-Građani svatko može preko interneta provjeriti je li ovršen. No tu se prikazuje grubi prikaz. Česta zbrka nastaje kad neka tvrtka angažira odvjetnika za pokretanje ovrhe. Preko e-Građanina vidi se da ovrha ide od odvjetničkog ureda, ali ne vidi se tko je poslao ovrhu. Moguće su i obrnute situacije, da se vidi da je ovrhu poslao, primjerice, komunalac, ali on to radi preko odvjetničkog ureda, a to se nekad ne vidi preko e-Građanina i to je problem – kaže nam financijski stručnjak za ovrhe i blokade, Igor Škrgatić.</p><p><strong>Što se ne smije ovršiti i kako otvoriti zaštićeni račun</strong></p><p>Kako biste zaštitili svoja primanja, a zakon kaže da se ovršiti smije samo četvrtina primanja sve do visine prosječne plaće, mora se otvoriti zaštićeni račun.</p><p>Prema Zakonu, zaštićena je četvrtina plaće, ali ako je ona veća od prosječne plaće, treba znati i to da se može zaplijeniti sve ostalo što je iznad prosječne plaće.</p><p>Od ovrhe su pritom zaštićene alimentacije, božićnice i jubilarne naknade i to nitko ne smije ovršiti.</p>