Idu testiranja: Imuni na virus neće dobiti nikakav certifikat

Mnogo je onih koji su se zarazili korona virusom, ali nisu imali nikakve simptome niti su razvili bolest. Kako bi to istražili u Hrvatskoj, HZJZ će nabaviti testove na antitijela u krvi. Ti će testovi pokazati koliko je ljudi prehodalo virus ili imalo neke simptome, ali nisu znali da je riječ o ovoj bolesti.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, otkriva da će prvo testirati uzorak od 1000 ljudi. Nakon toga će ići na tzv. stratificirani uzorak po svim županijama, testirat će puno više ljudi u svim kategorijama populacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Svrha ovih testova je vidjeti koliko je ljudi preboljelo virus, da znamo na kojoj smo razini imuniteta u populaciji, ali i da ljudi kojima se test napravi znaju da su imuni i da se ne moraju bojati - kaže dr. Capak.

Tako će moći pratiti i koliko se kod nekoga imunitet zadržava, je li kratkotrajan ili ne. Ni o tome se ne zna još puno. Testovi nisu dijagnostički, iako mogu pokazati da je netko akutno bolestan. Već su trebali stići u Hrvatsku, ali se ispostavilo da dobavljači ne mogu biti toliko brzi, dodaje.

Na serološke je testove navalio cijeli svijet - SAD, Njemačka, Velika Britanija, naručuju se milijuni testova. U SAD-u, Velikoj Britaniji i Njemačkoj razmatra se mogućnost da nalaz o imunitetu bude i svojevrsni “certifikat” da se netko može više kretati u javnosti, vratiti na posao i slično. Pogotovo im je namjera tako “certificirati” zdravstvene djelatnike. Capak je, međutim, prema nečemu takvom skeptičan.

- Ljudi kojima bude potvrđen imunitet dobit će nalaz, ali nikakav certifikat - odgovara.

Na pitanje je li dobar nalaz stopostotno jamstvo da se netko više ne može zaraziti, naime, kaže kako su moguće reinfekcije, što također ovisi o razini antitijela.

- Nitko još nije objavio znanstveni rad o tome jesu li ti koji su se opet inficirali imali IgG antitijela. To još ne znamo, pratit ćemo pa i to znati u budućnosti - zaključuje Capak. Dosad je poznato da čak 25-50 posto zaraženih možda neće razviti nikakve simptome, a serološko bi testiranje trebalo otkriti upravo to - koliko je ljudi uistinu steklo imunitet.