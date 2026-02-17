Obavijesti

News

Komentari 2
ZBOG RATA U UKRAJINI

Kremlj: Rusija bi mogla upotrijebiti mornaricu ako Zapad zaplijeni naše brodove

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kremlj: Rusija bi mogla upotrijebiti mornaricu ako Zapad zaplijeni naše brodove
Foto: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

U siječnju su Sjedinjene Države zaplijenile tanker za naftu pod ruskom zastavom kao dio napora za ograničavanje izvoza venezuelske nafte

Admiral

Rusija bi mogla upotrijebiti svoju mornaricu kako bi spriječila europske sile da zaplijene njezine brodove, a mogla bi se osvetiti europskom brodarstvu ako zaplijeni ruske brodove, izjavio je u utorak Nikolaj Patrušev, bliski saveznik predsjednika Vladimira Putina.

Zapadne države nastoje isključiti Rusiju iz globalne trgovine i uskratiti joj financiranje nametanjem više od 30.000 sankcija zbog rata u Ukrajini.

Također su pokušale blokirati tankere za naftu za koje sumnjaju da sadrže ruske pošiljke nafte.

OKONČANJE RATA Novi krug mirovnih pregovora u Ženevi: U fokusu spor oko ukrajinskog teritorija
Novi krug mirovnih pregovora u Ženevi: U fokusu spor oko ukrajinskog teritorija

U siječnju su Sjedinjene Države zaplijenile tanker za naftu pod ruskom zastavom kao dio napora za ograničavanje izvoza venezuelske nafte.

Ruski predsjednik Vladimir Putin takve je radnje opisao kao piratstvo.

oborili preko 170 letjelica Ukrajinski dronovi zasuli ruski Brjansk: 12 sati trajao napad, ljudi ostali bez struje i grijanja
Ukrajinski dronovi zasuli ruski Brjansk: 12 sati trajao napad, ljudi ostali bez struje i grijanja

„Ako im ne pružimo oštar otpor, uskoro će Britanci, Francuzi, pa čak i baltičke nacije postati toliko arogantni da će pokušati blokirati pristup naše zemlje morima, barem onima u atlantskom bazenu“, rekao je Patrušev, Putinov savjetnik i predsjednik ruskog Pomorskog odbora, za ruski medij Argumenti i činjenice.

„Vjerujemo da je, kao i uvijek, najbolje jamstvo sigurnosti plovidbe mornarica. U glavnim pomorskim područjima, uključujući regije daleko od Rusije, moraju biti trajno raspoređene značajne snage, snage sposobne ohladiti strast zapadnih pirata“, rekao je Patrušev.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.
Hrvatima će na račune uskoro sjesti povrat poreza: Evo kada kreću isplate i koliko očekivati
ZAHTJEVI DO KRAJA VELJAČE

Hrvatima će na račune uskoro sjesti povrat poreza: Evo kada kreću isplate i koliko očekivati

Mladi do 25 godina dobit će natrag cjelokupan iznos poreza na dohodak koji su uplatili tijekom prošle godine, dok će oni u dobi od 26 do 30 godina ostvariti pravo na povrat polovice tog iznosa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026