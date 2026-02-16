Ukrajinski dronovi zasuli ruski Brjansk: 12 sati trajao napad, ljudi ostali bez struje i grijanja

Ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama uzrokovali su djelomične nestanke struje i grijanja u zapadnoj ruskoj regiji Bryansk, priopćile su lokalne vlasti u nedjelju, opisujući udare među najžešćima od početka rata.

Guverner Alexander Bogomaz rekao je na Telegramu da su udari na energetsku infrastrukturu ostavili pet općina i dijelove grada Brjanska bez struje i grijanja.

Rekao je da je napad bespilotnim letjelicama trajao više od 12 sati i da je oboreno više od 170 bespilotnih letjelica.

Rusija je u više navrata gađala energetski sustav Ukrajine projektilima i napadala bespilotnim letjelicama otkako je pokrenula svoju potpunu invaziju 2022. Kao odgovor, ukrajinska vojska pojačala je napade bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, često usredotočujući se na postrojenja za preradu nafte i plina.

Regija Brjansk nalazi se blizu ukrajinske granice i bila je među ruskim regijama koje su najviše pogođene prekograničnim granatiranjem i napadima bespilotnih letjelica tijekom sukoba.