Žene u Rusiji puštaju iz zatvora: Kremlj ih šalje u rat u Ukrajinu

Rusija je krajem svibnja pustila skupinu žena iz zatvora kako bi se pridružile borbama u Ukrajini, tvrde dvije bivše zatvorenice koje su u kontaktu s onima koji su još uvijek u zatvoru, piše The New York Times. Ovo bi moglo predstavljati novi korak u korištenju kriminalaca za ratne napore Kremlja. Vojni regruti su odveli nekoliko žena iz zatvora izvan Sankt Peterburga, no nije jasno je li ovo izolirani slučaj, pilot program ili početak većeg vala regrutiranja zatvorenica. Na početku invazije, oko 30.000 žena služilo je kaznu u Rusiji.

Prošle jeseni, vojni regruti počeli su obilaziti ženske zatvore diljem europskog dijela Rusije, više od godinu dana nakon što su ruske snage počele nuditi osuđenim muškarcima pomilovanja i plaće u zamjenu za borbenu službu. Osuđenice koje su se do sada prijavljivale ostajale su u zatvorima, bez službenog objašnjenja.

Foto: Reuters/Radovan Stoklasa

Deseci tisuća zatvorenih ruskih muškaraca prihvatili su vojni poziv i tako popunili mjesta u vojsci u u ključnom trenutku rata. Tisuće ih je ubijeno u Ukrajini, a dio koji su preživjeli vojnu službu kasnije su počinili teške zločine, uključujući ubojstvo.

Rusija pribjegava sve neortodoksnijim metodama kako bi privukla dobrovoljce s ruba ruskog društva. Osim zatvorenika, ove metode regrutiranja u vojsku usmjerene su i na dužnike, osobe optužene za zločine i strance. Rusko ministarstvo obrane i zatvorska služba do sada su ignorirali sve zahtjeve za komentarom o programu regrutiranja zatvorenika.

Ostaje pitanje koliko će daleko Rusija ići u mobilizaciji svojih građana, uključujući najranjivije skupine, kako bi podržala svoje vojne ciljeve.