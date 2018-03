Krenula pješke od Zagreba do Zadra: Gubi joj se svaki trag

Zagrebačka policija objavila je potragu za 32-godišnjom Zadrankom Martinom Knežević navodeći kako se sa svoje zagrebačke adrese na Trešnjevci udaljila u nepoznatom pravcu 25. ožujka od kada joj se gubi svaki trag.

U trenutku nestanka Martina je na sebi imala crnu jaknu, sivu kapu, bijele tenisice, te žuti ruksak. Martinin nestanak prijavili su članovi obitelji 27. ožujka, no u četvrtak o tome nisu htjeli ništa reći. "Ne želim to komentirati, to je sve" , rekla je Martinina sestra.

Nekadašnja šefica marketinga Turisthotela u Zadru početkom ožujka se za Korizmu odlučila odreći novca i svega materijalnoga. Kao "osoba x" pješice je krenula iz Zagreba u rodni Zadar uzdajući se u pomoć i dobrotu nepoznatih ljudi koje će susresti na putu, piše Zadarski.hr.

Sa sobom je ponijela tek nešto odjeće i mobitel kojim će zabilježiti sve najvažnije trenutke svoje avanture za koju je uvjerena da će promijeniti njezin, ali i živote drugih ljudi. Donedavna voditeljica najveće turističke firme u Zadru i predavačica na brojnim edukacijama, seminarima i tribinama, obećala je da će nakon dolaska u Zadar napraviti najveći besplatni tulum u povijesti toga grada.