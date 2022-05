Novi Zakon o pobačaju odbijen, kao i prijedlog da Vlada donese novi zakon nakon 6 mjeseci

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković otvorio je glasanje u Saboru u petak u podne. Prvo su glasali o prijedlogu raspuštanja Hrvatskog Sabora po prijedlogu lijevo - liberalnih stranki.

- U zadnjih nekoliko mjeseci svi smo svjedočili ubrzanom raspadu ove Vlade. Počelo je hapšenjem Horvata, istragama protiv Miloševića i Aladrovića. Pored toga da su otvorene kaznene istrage nad njima, vaš premijer Plenković nije pokazivao niti osnovnu pristojnost da se ispriča građanima RH što mu ministri dolaze u Mercedesima, a odlaze u policijskim autima - rekla je Benčić i dodala da su se skandali nizali i oko ministra Paladine.

Stanku su zatražili i oni i SDP.

- Pripremite se za možebitno zadnje glasanje u ovom sazivu - rekao je Gordan Jandroković kroz smijeh.

Za raspuštanje Sabora, treba im 76 glasova. U dva glasanja saborski zastupnici su glasali protiv raspuštanja s 77 glasova protiv i 57 glasova za.

Iduće je na redu glasanje o prijedlogu Zakona o pobačaju i prekidu trudnoće.

- Pravo na izbor. Pravo na odlučivanje. To je u ovom zakonu. Nikoga se ni na što ne sili, ali one žene koje odluče tako, omogućava im se izbor. Prije pet godina je Ustavni sud svima nama nešto naložio. Na nama je da to provedemo u praksi. Mi smo u SDP - u to ozbiljno shvatili, sve što je Ustavni sud adresirao smo stavili u zakon i dodali ono što unaprijeđuje sustav kroz edukaciju, prevenciju i slobodu na pravo na izbor. Pravo koje pripada svakoj ženi u Hrvatskoj. Slušao sam jučerašnju raspravu. Iznosili ste određene primjedbe i zato vas pozivam, ako i niste spremni podržati usvajanje zakona, onda prihvatite ovaj zaključak da Vlada u šest mjeseci pripremi zakon i da poštujemo odluk Ustavnog suda - rekao je Peđa Grbin.

- Svako društvo ima svoje uspone i padove. Mi smo došli do točke kada biramo hoćemo li se dići ili pasti. Kad je krenula rasprava, dvije stvari su bile značajne: prva je da je premijer direktno rekao da nećepoštivati Ustav. Kakva je to zemlja i kuda ide? Jednako tako je Beroš rekao da ga se nazove ako imamo problem. Ono što smo preuzeli je ako vladajući nisu u stanju, neće i ne žele poštivati odluke Ustavnog suda, mi ćemo to napraviti umjesto njih. Slučaj ove nesretne žene je samo bio okidač. Nećemo stati, nećemo pustiti da stvari idu niz vodu kao što su išle do sad. Posebno pozivam liberalne stranke koje su s vladajućima. Liberalizam se pokazuje sad. Ako vam zakon nije prihvatljiv, prihvatite zaključak - rekla je Mrak Taritaš.

Onda je progovorila Marija Selak - Raspudić.

- Odavno netko nije ugrozio ženska prava kao lijevo - liberalna opcija. Cilj vam nije pomoći trudnici i djetetu nego iskoristiti njenu situaciju za vlastiti probitak. Direktno vas smatram odgovornima za regresiju ženskih prava koja će biti posljedica vašeg prijedloga zakona. Vaš je amaterizam je toliki da se kao progresivna lijevica uspjeli donijeti stroži prijedlog zakona - rekla je Selak Raspudić.

Katarina Peović joj je na to odgovorila da je fascinantno da se MOST, koji se inače poziva na narod i većinu, ovdje tu istu većinu zanemaruje.

Stanku od 10 minuta je zatražio i HDZ.

- Tražimo stanku kako bismo jasno naznačili zašto mi nećemo podržati ni prijedlog zaključka ni zakon. Prije svega, sam naslov govori da pobačaj neće biti izuzetak nego pravilo. Ustavni sud je rekao da zakonodavac donese edukativno preventivne mjere koje bi smanjile broj pobačaj. Bez okvira predlaže se davanje ovlasti ministru da pravilnikom određuje edukacijsko- preventivne mjere, dok je za vrijeme pandemije, za mjere manjeg značaja, oporba tražila donošenje dvotrećinskom većinom - rekao je.

Grbin mu je na to rekao da se ne vadi i ne izmišlja.

- Sinoć ste rekli da u izmjene zakona nećete ići jer se između sebe nećete dogovoriti - rekao mu je Grbin.

- Treba biti hrabar i reći nećemo jer nam je teško i jer ne želimo uzburkati svoje redove. Recite, lakše nam je imati zakon star 44 godine i dobro. Vi ste ovdje izgovorili da se u zakonu nalazi da je pobačaj obavezan. Otkud Vam to? Sram VAs bilo - rekla mu je Mrak Taritaš.

Benčić je Bačiću odgovorila da je sinoć iskreno rekao da ga neće podržati jer ne žele uzburkati svoje redove.

- Kolega Bačić vrijeđa zdravu pamet zastupnika. Sinoć ste to lijepo rekli, istina je da nećete podržati novi zakon jer Andreju Plenkoviću to ne paše. Kad je trebalo ratificirati Istanbulsku konvenciju zbog europske zajednice, to ste brzo napravili - rekla mu je Benčić.

Bačić joj je na to odgovorio da je jedno zašto ga neće podržati, a drugo zašto ga još oni sami nisu donijeli.

- Gospodine Bačiću, vaš je zadatak od odluke Ustavnog suda da donesete novi zakon. Sama činjenica da govorite da vam je dobar ovaj zakon iz socijalizma govori dovoljno o tome otkuda je potekao HDZ - rekla je Dalija Orešković.

Stephen Nikola Bartulica je rekao da svaki život počinje začećem i da to tako govori znanost i da ga nitko nije razuvjerio.

- Ovo je oblik nasilja nad nerođenim djetetom, iskustvo nacističke Njemačke govori da je zadnje što trebamo raditi tjerati liječnike na ovakvo ubojstvo i oduzimanje priziva savjesti - rekao je Bartulica i pozvao sve na Hoda za život.

Od 130 zastupnika 40 zastupnika je glasalo za zaključak o novom Zakonu, a 80 protiv. Protiv donošenja novog zakona glasalo je 78 zastupnika, a 47 za. Zakon nije dobio potreban broj glasova, kao ni prijedlog da Vlada donese novi prijedlog zakona u roku od šest mjeseci. Podsjetimo, taj zakon se po Ustavnom sudu trebao donijeti još 2018. godine.

Nastavljeno je glasanje o uvođenju eura.

- Dozvolite da stručnjaci rasprave i dajte ovo narodu na referendum - rekao je Miro Bulj.

Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista je rekao da je suludo da država ulazi u eurozonu u vrijeme najveće energetske krize.

- Nemotje srljati grlom u jagode. Nemojte srljati kao guske u maglu. Ne bi nam bilo prvi put u povijesti. Je li se itko pita kako će jedan umirovljenik preživjeti? Kako će preživjeti onaj koji radi za 556 eura u ovoj državi? Mnogi će plakati za hrvatskom kunom, a najviše građani koje niste htjeli pitati na referendumu - rekao je.

