'Krenulo je hitno projektiranje treće trake na A1 do Karlovca i na obilaznici do Zagreba'

Sjetimo se 2015. i pokušaja monetizacije i prodaje autocesta, što su građani na referendumu zaustavili. Mi smo rekli da nećemo prodati autoceste, nećemo ih ni monetizirati nego da idemo u restrukturiranje i refinanciranje čitavog cestarskog sektora. Jedna od mjera restrukturiranja je bila uvođenje novog sustava naplate cestarina s obzirom da EU tada, a i sada kaže da nema više do 2027. vremenskih vinjeta i da se ide u naplatu po kilometru, kako se i sada u Hrvatskoj plaća, korištenje autocesta, podsjetio je Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar prometa, upitan o davno najavljenom novom, beskontaktnom sustavu naplate cestarina i kada će konačno zaživjeti.

Više, kaže, neće biti rampi i za vozače će postojati dvije mogućnosti - da putem aplikacije ili fizički na nekim mjestima obnove svoj račun, s kojeg će se skidati cestarina nakon što kamera registrira na autu registraciju te ulaz i izlaz s autoceste.

- Mi sad evaluiramo pristigle ponude, stiglo ih je 10, i onda će se ići u implementaciju tog sustava. Mi želimo da to krene već u 2024., a ne znam hoće li se to produžiti ako bude žalbi. I to je super projekt, vjerujte mi. Razumijem da je to jako bitna tema jer nas sve te gužve frustriraju, ali je tu jako puno detalja - istaknuo je naglasivši kako nam beskontaktni sustav naplate neće riješiti probleme gužvi oko Zagreba. Zato se ide u gradnju treće trake do Karlovca.

- Hoće kad maknemo Lučko, no ljeti, u vrhuncu turističke sezone imate toliku količinu vozila da dvije trake koje imamo do Karlovca nisu dovoljne. Pa smo pokrenuli projekt hitnog projektiranja treće trake do Karlovca i obilaznice do Zagreba i kad to izvedemo, za što će trebati par sto milijuna eura, koje ćemo isto trebati naći, onda će se i te gužve u cijelosti maknuti. Ima tu jako puno stvari na kojima radimo - poručio je.