Krenuo najžešći izraelski napad, tenkovi ušli u grad Gazu: 'Ispred nas je more, kamo da idemo?'

Izraelske snage napale su rano ujutro grad Gazu i u središte grada ušle su kolone tenkova iz različitih smjerova, što su stanovnici ocijenili jednim od najtežih napada od 7. listopada prošle godine kada je počeo rat. Vlasti Gaze vjeruju da su poginuli deseci ljudi, ali spasilačke ekipe ne mogu do njih zbog ofenziva u Daražu i Tufahu na istoku i Tel Al-Havi, Sabri i Rimalu na zapadu.

Izraelski tenkovi stacionirani su u nekim dijelovima Tel Al-Have i Sabre, ali nisu ušli duboko u tri druge četvrti koje su, po stanovnicima, bile bombardirane cijelu noć, sve do ranih jutarnjih sati. Uništeno je nekoliko višekatnica.

Tenkovi su došli i iz istočnog smjera natjeravši ljude prema zapadnoj cesti u blizini mora.

- Neprijatelj je iza nas, a more ispred, kamo da idemo? - rekao je Abdel-Ghani, stanovnik Gaze, koji nije rekao svoje puno ime.

- Tenkovske granate i projektili iz zrakoplova padaju na ceste i kuće kao pakao iz vulkana. Ljudi bježe u svim smjerovima i nitko ne zna kamo poći - rekao je putem chat aplikacije.

Izraelska vojska priopćila je da je pokrenula akciju protiv militantne infrastrukture u Pojasu Gaze i da je iz akcije izbacila više od 30 boraca koji su bili prijetnja izraelskim postrojbama.

Palestinians, who fled the eastern part of Gaza City after they were ordered by Israeli army to evacuate their neighborhoods, carry their belongings, amid Israel-Hamas conflict, in Gaza City | Foto: Dawoud Abu Alkas

Nova izraelska ofenziva događa se u trenutku kada Egipat, Katar i SAD jačaju nastojanja da dogovore prekid vatre između Izraela i Hamasa. Rat je ušao već u deseti mjesec. Stanovnici Gaze rekli su da su tenkovi došli iz najmanje tri smjera i stigli do samoga centra grada, uz potporu teške izraelske vatre iz zraka i s kopna.

Tisuće ljudi pobjegle su zbog toga iz svojih domova u potrazi za sigurnijim mjestima koja mnogi nisu uspjeli pronaći, a neki su prenoćili uz cestu.

Liječnici u baptističkoj bolnici Al-Ahli Arab morali su evakuirati pacijente u već prenapučenu i nedovoljno opremljenu Indonezijsku bolnicu na sjeveru Pojasa Gaze, rekli su palestinski zdravstveni dužnosnici.

Nade u prekid vatre oživjele su nakon što je Hamas pristao na ključni dio američkog prijedloga pa je dužnosnik u izraelskom pregovaračkom timu rekao da postoje stvarni izgledi za dogovor.

Smoke rises during an Israeli air strike, amid Israel-Hamas conflict, in Gaza City | Foto: Dawoud Abu Alkas

Hamas je odustao od zahtjeva da Izrael prvo pristane na trajni prekid vatre prije nego potpiše sporazum. Umjesto toga pristali su da se to dogovori u prvoj šestotjednoj fazi, rekao je izvor iz Hamasa za Reuters u subotu.

No izraelski premijer Benjamin Netanyahu inzistirao je da dogovor ne smije spriječiti Izrael da nastavi borbe dok ne ostvari svoje ciljeve, a to su uništenje Hamasa, njegovih vojnih snaga i upravljačkih sposobnosti, te oslobađanje izraelskih taaca.

Direktor CIA-e William Burns sastat će se u srijedu u Dohi s katarskim premijerom i izraelskim i egipatskim kolegama, rekao je izvor upoznat s pregovorima koji je želio ostati neimenovan.