Krešimir će danas pročitati 245 imena poginulih u Oluji: 'Svim tim imenima želim odati počast'

U svečanom i dostojanstvenom ozračju, podno kninske tvrđave, danas se obilježava 30. obljetnica Vojno-redarstvene operacije Oluja, povijesne pobjede hrvatskih snaga kojom je oslobođena Hrvatska i završen Domovinski rat.

Među brojnim sudionicima i uzvanicima, posebnu pažnju privući će jedan glas, onaj Krešimira Šimića, pripadnika Interventne jedinice policije Policijske uprave brodsko-posavske, koji će imati čast pročitati imena poginulih i stradalih hrvatskih branitelja.

- Svakom imenu želim odati posebno poštovanje - rekao je Krešimir, sin jedinac poginulog hrvatskog branitelja, i dodao da ta uloga za njega predstavlja više od dužnosti, to emotivna misija, i osobna priča koja ga veže uz Domovinski rat u kojem je izgubio oca.

- Već desetak godina imam prigodu i čast biti angažiran u moderiranju programa obilježavanja velikih hrvatskih pobjeda, Bljeska i Oluje. No ove godine, na 30. obljetnicu Oluje, pripala mi je posebna čast, da pročitam imena poginulih hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za slobodnu Hrvatsku. To ne mogu usporediti ni s jednim odlikovanjem ni s bilo kojom nagradom. To je beskrajna čast i ponos - govori Krešimir, a u njegovim riječima osjeća se duboka i snažna emocija.

Njegov glas će danas izgovoriti više od 200 imena. Svako ime, kako kaže, ne čita mehanički ni rutinski, on kroz svako od njih pokušava proživjeti sudbinu koju to ime nosi.

- Pokušavam si zamisliti koliko je taj vojnik imao godina, je li imao ženu, djecu, je li imao obitelj ili možda nikoga nije imao. Kroz ime i prezime pokušavam si slikovito prikazati tog čovjeka, ratnika. Ta imena nisu samo niz riječi, to su životi, priče, ljubavi, tuge, pobjede i gubici - kaže Krešimir, inače iz Slavonskog Broda.

Krešimir je bio dijete kada mu je poginuo otac, hrvatski branitelj, 1992. godine. Imao je tek tri i pol godine. Odrastao je s osjećajem da je Domovinski rat dio njegove osobne povijesti, njegovog identiteta.

- Mama me odgajala da poštujem Domovinu i Hrvate. Učila me da se domovina ne može voljeti privremeno. Ljubav prema domovini ne može se odglumiti. Iako sam krenuo civilnim putem, prst sudbine doveo me tamo gdje sam danas, u MUP, u jedinicu o kojoj sam sanjao, Šimini anđeli pakla - govori ponosno.

Riječ je o specijalnoj policijskoj postrojbi iz Slavonskog Broda, koja je tijekom Domovinskog rata dala nemjerljiv doprinos obrani Hrvatske.

- Već 13 godina svakodnevno se budim sretan i ponosan što sam dio te jedinice i što radim s ljudima koji su iznijeli Domovinski rat na svojim plećima - kaže na, Svaki put kad pročita neko ime, Krešimir zastane na sekundu ili dvije. U tom trenutku, kako kaže, želi usmjeriti pažnju isključivo na tu osobu, na tog heroja, da nijedno ime ne bude izgovoreno u žurbi i bez osjećaja.

- Trudim se da se ne umorim, da mi ne padne koncentracija. Svakom imenu pristupam s jednakom pažnjom. Drago mi je da mogu kao Slavonac, čiji otac nije bio izravni sudionik Oluje, danas u Kninu izgovoriti ta imena. To, osobito na 30. obljetnicu, ostaje trajna uspomena na veličanstvenu Hrvatsku vojsku i policiju - kaže nam ponosno.

U vremenu kada se sve češće zaboravljaju oni koji su stvarali temelje hrvatske države, Krešimir Šimić podsjetit će danas na kninskoj tvrđavi na one koji su dali najviše, koji su dali svoj život za slobodu.