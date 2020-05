Krešo je jedini izronio: Izvukao je živu glavu iz "Audija smrti"

Mrkla noć. Ogromna brzina. Centar grada. Zvijer od auta u rukama neiskusnog vozača, rukometaša PPD Zagreba Josipa Bepa Kadije (20), Audi A6 3.0 TDi. Ne trebate biti prometni stručnjak da bi znali kako to nije dobitna formula.

Nažalost, kod zadarskog mosta u ponedjeljak, nešto prije ponoći, sve se odvilo po najgorem mogućem scenariju. Samo jedan od četvorice mladića uspio se spasiti. Bio je to najstariji od četvorice, Krešimir Škara (22).

- On je sam isplivao iz automobila u moru. Dali su mu ruku da se popne na rivu. Čuo sam samo da je rekao ‘Trojica su još unutra’, prije nego su ga odveli djelatnici hitne pomoći. Nitko od nas prisutnih nije skočio u more jer je bilo potpuno crno, ništa se nije vidjelo i duboko je, a auto je jako brzo potonulo, u 30 sekundi... - kazao nam je očevidac nesreće, koji je lovio ribu s obale.

Foto: Zadarski list/Dino Stanin/PIXSELL

Krešimir Škara je krupan momak, 197 centimetara visoki košarkaš. Igrao je prvu ligu sa zadarskim Jazinama.

- Ožalošćeni smo sinoćnjim događajem, potreseni zbog gubitaka mladih života, ali u isto vrijeme i sretni što je naš Krešo, koliko čujemo, prošao sa lakšim ozljedama. Krešo je igrao za naš klub u sezoni 2017/2018 i 2018/2019. On je radišno i vrijedno dijete, našem klubu uvijek se rado odazivao, svojim humorom je unosio uvijek živost u našu ekipu i klub. Želimo Kreši uspješan oporavak, a obiteljima preminulih izražavamo sućut zbog ovog nemilog gubitka. Potreseni smo i ožalošćeni zbog odlaska mladosti - rekli su nam u KK Jazine Arbanasi.

Škaru je vjerojatno spasilo što je sjedio na zadnjem sjedištu.

- Automobil nikad ne padne u vodu lijepo na kotače, kao u filmu. Vozilo uvijek udari pod nekim kutom i takav udarac je snažan. Vozač i putnici se udare negdje, dožive šok i dok se pokušavaju izvući, auto je već počeo tonuti. Obično tone prema prednjem kraju jer je ondje motor koji je teži. Ako ne mogu otvoriti vrata, moraju probati otvoriti prozore. Dobro je dok auto ima struje pa to uopće mogu - kaže sudski vještak za promet Goran Husinec.

Foto: PIXSELL

Jedan od prvih na mjestu nesreće bio je ronilac JVP-a Zadar, Martino Čulina.

- S obzirom da živim tu relativno blizu, ja sam uzeo ronilačku opremu i došao sam tu za nekih osam minuta. Obukao se i skočio. Za mnom je skočio i kolega iz interventne policije s bocama. On je zaronio za mnom i on je osobu izvukao van - izjavio je Čulina za RTL te dodao kako u nijednom trenutku nije gubio nadu.

- Drugog čovjeka kojeg sam vadio, kad sam ga uhvatio za usta, da mu ne bi voda ušla i da ga uspijem izvaditi, kroz ruke su mi mjehurići zraka išli. To mi je bila nada da taj dečko može preživjeti. Treći je bio prikliješten i nikako ga nismo mogli iz auta izvući van. To je ovaj naš Đani Iglić, vrsni ronilac na boce, on je odradio, donio je balone i odmah je balonima vezao auto. Digli smo ga gore... Svaki put misliš da si jači, ali nisi jači. Žao ti je svega. Žao ti je dječaka mladih, žao ti je njihovih roditelja, žao ti je svega. I kad dođeš kući, kad sjedneš, vidiš svoju djecu. To su ista godišta. Slomi te...

Foto: PIXSELL

Mladi nogometaš biogradskog Primorca Josip B. (također 16) sjedio je na suvozačevu mjestu i nije se uspio spasiti. Taman kad su projurili pored zadarskog mosta, policija je izvijestila - nedopuštenom brzinom - vozač, njihov prijatelj Josip Bepo Kadija (20) izgubio je potpuno kontrolu nad snažnim Audijem.

Auto je probio zaštitnu ogradu preko puta Jadrolinijine kućice. Silovito se zabio u masivnu “bitvu” za brod, prevrnuo se i pao u more na osam metara dubine. Bepu i prijatelju nije bilo spasa. Krešimir Škara (22) je, rekosmo, uspio izroniti i spasiti se, a zadarski liječnici još se bore za život Jakova B. (16).