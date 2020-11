Krešo je pepeo voljenog mačka rasuo iznad egipatskih piramida

Ovim činom htio sam mu iskazati veliko poštovanje, posebno što je sa mnom putovao godinama na sve padobranske skupove ali nikad nije skakao, ispričao nam je Krešimir Kralj

<p>Zna se da su mačke stari Egipćani smatrali svetim životinjama i štovali ih kao savršena bića. Egipćani su ih zvali "Mau" prema zvuku mjaukanja. Zbog toga je Krešimir Kralj iz Štinjana kraj Pule, nakon smrti voljenog mačka Cartmana koji je uginuo od strarosti, dio njegovog pepela nakon kremiranja odlučio posuti upravo iznad egipatskih piramida, prilikom skoka iz aviona. </p><p>"Dio pepela mog Cartmana, koji je bio član obitelji, moj prijatelj, suputnik koji je sa mnom obišao pola svijeta posuo sam iznad egipatskih piramida. Cartman se jednostavno jednoga jutra "ugasio" na putu do veterinara, meni u krilu. Bio sam slomljen. Živio je sa mnom 12 godina, a u utočištu iz kojeg smo ga uzeli živio je prije toga nekoliko godina. Uginuo je u svibnju i nakon toga sam ga kremirao te dobio i osmrtnicu o tome, čiju sam kopiju i nosio sa sobom kako na granici prilikom putovanja u Egipat ne bih bio sumnjiv što to prenosim u kutijici. Obzirom da sam dugo godina u padobranskoj industriji, ideja je došla da jedan dio njega, koji je doslovce živio kao svjetski putnik sa cijelom obitelji, pospemo iznad piramida. Drugi dio pepela planiram posuti u centralnoj Africi iduće godine, treći na Mount Everestu također dogodine, sve na susretu skakača, a zadnji dio njega čuvat ću kada mi se ukaže prilika otići na Južni pol. Tamo će Cartman završiti svoje putovanje", ispričao nam je Krešimir Kralj, njegov vlasnik. </p><p>O tom neobičnom mačku kojeg je obitelj udomila dok su boravili u Kaliforniji pisali smo prošle godine. Dobio je ime po junaku iz crtanih filmova South park, jer je,objasnio je vlasnik, bio prgav i svojeglav. </p><p>"Najprije je sa mnom i obitelji živio u gradu Hollister, a tijekom mog padobranskog života obišao je New Jersey gdje u sezoni profesionalci skaču padobranom. Cartman je bio i u Meksiku, a prije doseljavanja obitelji u Istru, živio je neko vrijeme i u Danskoj, gdje žive roditelji od supruge. Ovim činom htio sam mu iskazati veliko poštovanje, posebno što je sa mnom putovao godinama na sve padobranske skupove ali nikad nije skakao. Odlučio sam da na ovaj način nastavi putovati sa mnom", objasnio je Kralj.</p><p>U Egipat je otišao 6.studenog a pepeo je prosuo 8.studenog u sklopu "Skydive like Pharaoh Volume 3" na kojoj je bilo oko 240 sudionika, a skakalo je 96 ljudi s visine od 15.000 stopa. </p><p>"Osjećaj leta iznad Caira s Cartmanovim pepelom u rukama bio je neopisiv. Emotivan, tužan ali dostojanstven. Skakalo se pri brzini od 350 km/h iz aviona i potom te tvoja gravitacija i vjetar prilikom slobodnog pada uspore na oko 220 km/h. Pepeo sam prosuo iznad piramida i mislim da bi Cartman to volio", objasnio je. </p><p>Obitelj je nakon Cartmana udomila novu mačku neobičnog imena Pumarania, jer ih podsjeća na pumu.</p>