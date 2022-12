'Krije se kao zmija noge koji su piloti pucali. Optužnica protiv pilota u Beogradu je šuplja...'

Odvjetnik Ante Nobilo gostovao je danas na N1 televiziji, gdje je analizirao sudski postupak protiv četvorice hrvatskih pilota optuženih za ratne zločine protiv civila 1995. godine, odgađanje ročišta u Beogradu, budućnost postupka...

Podsjećamo, u posebnom odjelu za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odgođeno je suđenje u postupku Petrovačka cesta jer još nije donesena odluka hoće li se optuženima suditi u odsustvu. Evo kako to Nobilo tumači:

- Vijeće će odlučiti hoće li suditi u odsutnosti ili ne. Prvo, muči ih element značaj djela za suđenje u odsutnosti, a drugo je da tvrde da su optuženici nedostupni njihovom pravosuđu i da je izvjesno da se neće odazvati. Komunikacija s hrvatskom stranom očito nije bila uredna i došli su u ovu situaciju. Moguće je da se nešto drugo krije, s druge strane. Rekli smo već da je ovo trebalo istražiti, no Beograd ima pravnu podlogu krenuti, ali problem je što je optužnica šuplja. S ovime će teško doći do osuđujuće presude, a to će izazvati negativne reakcije u Srbiji. Ovaj sud u Beogradu za ratne zločine na dobrom je glasu, korektno rade. Mislim da je njima najelegantnije da ne donesu odluku o suđenju u odsutnosti i na neki način zamrznu tu stvar - kaže Nobilo za N1 i dodaje kako sporazum između Hrvatske i Srbije i nje 'najsretniji'.

Nobilo je kazao da je sama činjenica je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao slučaj velik problem jer je “to pritisak na pravosuđe, to se izbjegava i nakon toga je teško održati objektivno suđenje”.

Na pitanje ima li materijalnih dokaza koji povezuju optuženike s kaznenim djelom, Nobilo napominje da nema:

- Utvrđuju je li počinjeno kazneno djelo, a to vjerujem da je počinjeno kad sam sve pročitao, ali nemaju poveznicu između kaznenog djela, pilota koji su nepoznati i četvorice pilota koji su bili u Puli ili kraj Splita. Mislim da je to razlog zašto su se naši ovako postavili. Izvlače odgovornost četiri pilota iz pravilnika o službi u Hrvatskoj vojsci. Zapovijedi u optužnici nema, nema svjedoka koliko vidim, zato kažem da je šuplja. Ako bi Hrvatska išla u obranu, morali bi otkriti koja su dva pilota zaista pucala. A to se krije kao zmija noge. Vojska mora imati dokumentaciju, to se kod nas lako može utvrditi, ali očito je politička odluka da se izbjegne kaznena odgovornost za ta dva očigledna ratna zločina - kaže za kraj.

