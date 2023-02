Krimi-sestre koje su uhitili u čarapama su šokirane: Kakva droga? Ne znamo ništa o tome

Dvije slovenske državljanke V. H. (29) i B. H. (24) jučer je uhitila policija nakon što su u njihovom autu u Beogradu pronašli 48 paketa s ukupno 30 kilograma marihuane. One su na ispitivanju izjavile da droga nije njihova.

Kako saznaje srpski Kurir, žene su rođene sestre porijeklom s Kosova, a u srijedu su privedene u Više tužiteljstvo u Beogradu gdje su iznijele kratku obranu u kojoj su negirale da su švercale drogu.

- V. H. i B. H. su saslušane, one su izjavile da nisu znale da je u automobilu bilo kakva droga. Rekle su i da su u šoku i da će detaljniju obranu iznijeti naknadno - potvrdio je za Kurir branitelj uhićenih sestara, odvjetnik Dalibor Katančević.

Tužiteljstvo je predložilo da se sestrama odredi istražni zatvor u trajanju od 30 dana.

Podsjetimo, one su uhićene na autocesti u Beogradu, a sumnja se da su drogu prevozile s Kosova u Zapadnu Europu, točnije u Sloveniju gdje žive.

- Provjerava se da li su uhićene djevojke znale što prevoze u automobilu, odnosno jesu li one samo kurir ili su ozbiljnije u ovom 'poslu' - kaže izvor iz istrage te podsjeća da su uhapšene državljanke Slovenije u trenutku uhićenja bile same u automobilu 'Seat'.

Za volanom je bila starija sestra, V. H. dok je mlađa bila na mjestu suvozača.

- Naoružani specijalci s fantomkama izvukli su dvije djevojke iz auta, naredili im da se okrenu ka automobilu i da dignu ruke uvis. One se nisu opirale, iako se vidjelo da nisu očekivale da će doći do uhićenja. Koliko su bile opuštene tijekom svog puta govori i to da je B. H. sa mjesta suvozača izvedena bosa, u čarapama, jer se prethodno izula kako bi uživala u vožnji podignutih nogu.

Droga je inače pronađena u tajnom pretincu u gepeku.

