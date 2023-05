Kristian upoznao policajca koji je njega i trudnu suprugu pratio do bolnice: 'Hvala mu od srca'

Supruga i beba su dobro, beba jede i spava, noću slabo spava, ali sve je lako kad se ujutro vidi dječji osmijeh, kaže novopečeni otac Kristian Tomić, kojemu je zagrebački policajac Josip pomogao da sa trudnom suprugom sigurno i na vrijeme stigne do Vinogradske bolnice.

Policajca kojega je javno pohvalio u mailu Policijskoj upravi zagrebačkoj konačno je imao prilike upoznati i zahvaliti uživo te mu stisnuti ruku. Policajac Josip ispričao nam je kako se sve odvijalo.

- Tog 5. svibnja oko 14.40 sati nakon postupanja u gradu vraćao sam se na svoje postajno područje. Na jednom vrlo prometnom raskrižju čekao sam zeleno svjetlo i čuo da mi netko trubi. Pogledao sam desno i vidio Kristijana i njegovu suprugu u autu, uznemirene. On je viknuo da mu žena rađa i da treba hitno prepratu u Vinogradsku bolnicu. Odmah sam uključio svjetlosne i zvučne signale i malo brže, ali sigurno, doveo ih do bolnice - ispričao je policajac.

Budućim roditeljima poželio je sreću te otišao natrag na svoje postajno područje.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Svega 20 minuta kasnije na svijet je došla curica teška oko 3400 grama i duga oko 48 centimetara. Nakon 20 dana kada su emocije došle na svoje mjesto, a beba se ugodno smjestila u toplini svoga doma, otac je odlučio javno zahvaliti policajcu.

- Svaka sekunda je bila bitna, beba je u vozilu krenula van! U toj silnoj frci nisam mu se stigao zahvaliti. Najmanje što sada možemo učiniti jeste javno ga pohvaliti što vjerujem da će i njegovi nadređeni prepoznati i adekvatno ga nagraditi. Takvi ljudi to zaslužuju! - napisao je Kristian.

- Učinio je nešto, što vjerujem sam ne smatra toliko velikim ni bitnim činom. No mojoj supruzi, meni i našoj maloj djevojčici, tada još u trbuhu, učinio je nešto na čemu ćemo mu zaista biti zahvalni. Ponio se poput pravog heroja u vozilu i uz upaljene rotirke doveo nas u rekordnom vremenu do Vinogradske bolnice - zahvalan je Kristian.

Njegova poruka dirnula je i Josipa, koji je za nju saznao prije nekoliko dana od nadređenih.

- Zvali su me šefovi i rekli da je poslao tu pohvalu, stvarno je lijepo to napisao. Moram priznati da ne smatram da sam učinio nešto posebno, mislio sam da obavljam nešto što mi je dužnost i uvjeren sam da bi isto postupio bilo tko od mojih kolega i kolegica da se našao na mom mjestu. Ipak, drago mi je što sam to bio ja - skromno kaže Josip.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dodaje da je dosad bio na raznim intervencijama, ali ovako nešto još nije doživio.

- S pohvalom su upoznate sve ustrojstvene jedinice Policijske uprave zagrebačke, a što je inače praksa naše policijske uprave, cijenimo kada naši policijski službenici ponosno, odgovorno i zakonito obavljaju sve svoje zadaće i vodimo brigu da to doznaju svi koji su dio tima zagrebačke policije - priopćila je PU zagrebačka.