Krišto opet bez maske u Saboru, posvađala se s Reinerom

Po preporuci ministra Beroša, reći ću vam da je marama adekvatna zamjena za masku. Legalist sam. Ako nisam zaražena od čega ih štitim ako nosim masku, rekla je Krišto

<p>Hrvatski sabor danas raspravlja o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa, ali predsjedavajući <strong>Željko Reiner</strong> iamo je više posla sa zastupnicom <strong>Karolinom Vidović Krišto</strong>, koja i dalje ne želi nositi masku tijekom saborskih rasprava. </p><p>- Molim vas da stavite masku. Vi je jedini ne nosite - kazao je Reiner. </p><p>Vidović Krišto zahvalila mu je na preporuci te i dalje odbila staviti masku, a Reiner ju je ponovno zamolio da je stavi. </p><p>Dodala je i kako su u Saboru dvostruka mjerila jer neki moraju imati maske, a neki ne.</p><p>- Kada je neki dan kolega zastupnik hvalio HDZ bez maske, a kolege iz SDP su ga upozoravali da stavi masku, vi ste upozorili oporbene zastupnike da ga ne ometaju, a njemu niste ništa rekli. A sad mene upozoravate - dodala je. </p><p>Reiner je nakon nekog vremena ponovno upozorio Krišto. </p><p>- Ja Vas stvarno lijepo molim da nosite masku, da zaštitite druge. Takva je preporuka epidemiologa i predsjedništva sabora - kazao je.</p><p>- Po preporuci ministra Beroša, reći ću vam da je marama adekvatna zamjena za masku. Legalist sam, i argumentacija to rade svi me podsjeća na nešto što mi nije drago. Ako nisam zaražena od čega ih štitim ako nosim masku - odgovorila je Krišto nakon čega se kratko prekinula rasprava. </p><p>Nakon pojedinačne rasprave Krišto, javila se zastupnica <strong>Sandra Benčić</strong> (Možemo!) zbog povrede poslovnika. </p><p>- Ovo je već deseti put da vas svi zajedno molimo da stavite masku. Bez obzira na vaše uvjerenje, minimum kolegijalnosti je da ako svi pristajemo na zajedničko pravilo da bismo štitili jedni druge, da učinite isto. Teško nam je disati, teško je govoriti, ali svi smo zajedno pristali na to pravilo da bismo štitili jedni druge. Ja vas molim u ime svih zastupnika da stavite tu masku - kazala je Benčić.</p><p>- To nije povreda poslovnika. Ja nemam mogućnosti natjerati je da stavi masku, ali slažem se da bi trebala to učiniti zbog korektnosti - dodao je Reiner.</p><p>Krišto je ubrzo napustila sabornicu.</p>