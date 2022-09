Kriva procjena i fijasko s boks barijerama: Umjesto da spriječe poplavu one su se potopile

Mobilne box barijere i vodene tube prvi put korištene u Hrvatskoj u obrani od poplava na karlovačkom području ovoga puta pokazale su se beskorisnima. Postavljene su u Koritinji i Brodarcima, no na obje lokacije vodni val ih je probio i odnio. Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić izjavio je da su izdržale do jedne razine, ali ne i na velikom vodostaju. Uvjerio se, kaže, da su box barijere punjene pijeskom puno bolje.

Razlog što ovoga puta nisu opravdale svrhu je pogrešna prognoza Hrvatskih voda. Oni su prognozirali vodostaj Kupe od 750 centimetara, a bio je pola metra viši. Uslijed visokog vodostaja barijere su popustile i u Koritinji te je poplavljena prometnica. Ista situacija dogodila se i u Brodarcima. Kupa je tamo poplavila dva stambena objekta te desetak podruma i gospodarskih objekata. Još je više od 20 kilometara neizgrađenih nasipa.

Mobilne box barijere, hrvatski proizvod, isproban je u ožujku 2019. godine, na vježbi civilne zaštite upravo u Brodarcima. Jedan box može primiti tonu do tonu i pol vode. Od zapovjednika JVP-a Karlovca Miroslava Rade i zamjenika načelnika Stožera Civilne zaštite Grada Karlovca doznajemo da je box barijere država nabavila Karlovcu i one se čuvaju u njihovoj vatrogasnoj stanici.

- One izvrsno funkcioniraju u obrani od poplava za niskih vodostaja, no nisu mogle izdržati tako visoki vodostaj i poplavljene su. Ovo ne smatramo neuspjehom jer su vatrogasci opravdali i pokazali da su ih sposobni koristiti i postaviti na terenu gdje je potrebno. Do ovoga je došlo zbog pogrešnih projekcija prognoza vodostaja kojeg očito nisu bili svjesni ni u Hrvatskim vodama jer su vodostaj Kupe značajno povisile velike količine vode iz HE Lešće i Dobra koje se ulijevaju u Kupu - rekao je Rade. Karlovački stožer CV-a jučer je izvijestio da su u gradu proveli niz aktivnosti kako bi spriječili daljnju štetu.

- Vatrogasci su pregledali sve kuće i gospodarske objekte na području Brodaraca te utvrdili da je voda ušla u stambeni dio u dvije kuće, dok je gospodarskih objekata pogođeno nešto više - kažu u Stožeru. S obzirom na to da su korita rijeke puna vode, a zemlja natopljena padalinama, sljedećih dana sve službe ostaju aktivne. Do zaključenja izdanja iz Hrvatskih voda nisu odgovorili zašto box barijere nisu izdržale vodostaj.

